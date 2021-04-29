إفطار يجمع بالرباط مسلمين ومسيحيين ويهودا

إفطار يجمع بالرباط مسلمين ومسيحيين ويهودا
صور: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 29 أبريل 2021 - 22:19

إفطار رمضاني جمع على مائدة واحدة مؤمنين مسلمين ويهودا ومسيحيين بالمغرب، في لقاء احتضنه مقر “المؤسسة الدبلوماسية” بالعاصمة الرباط.

وجمع هذا الإفطار رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأسقف الرباط، وممثل الطائفة اليهودية، ورئيس المجلس العلمي لعمالة تمارة الصخيرات، ومدير معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، وفاعلين آخرين.

وقال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن “رمضان في عمقه ليس امتناعا فقط عن الأكل والشرب، بل هو تهذيب للنفس وسمو بالروح”. وتحدث عن أهمية الفرصة التي أتيحت للتواصل مع الآخرين من مختلف الأديان.

وذكر بوصوف في تصريح لهسبريس أن “مختلف المتدينين قد تحدثوا، كل من منطلقه، عن حب الآخرين والتسامح، وعن المغرب الذي يحظى بميزة أساسية هي تعددية دينية متميزة، ليست شكلية بل فعلية، وهو ما تعكسه العناية بممثلي الأديان المختلفة، ووجود أماكن عبادة بمختلف المدن، لها نفس قدسية المسجد”.

واستحضر بوصوف المبدأ القرآني الإسلامي الذي يحض على “التواصل بالتي هي أحسن، بإحسان، وود، وخدمة، خاصة ونحن في شهر رمضان الممتاز بجماله وجلاله”.

ومع الظرفية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وما بدا مع تدبيره عالميا من أهمية قيم التعاون والمساعدة، ذكّر الأمين العام لمجلس الجالية بكون هذه المبادئ “متقاسمة بين جميع الأديان، لأن جوهرها هو الإنسان، وإذا أصيب الإنسان في شرق الأرض بوباء سيصلنا إلى غرب الأرض”.

إفطار الرباط رمضان عبد الله بوصوف

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‫تعليقات الزوار

2
  • jamalCH
    الخميس 29 أبريل 2021 - 22:30

    المغرب بلد الحضارة الانسانية و بلد التعايش والتسامح…تعلمو ياحسادنا من الشعب الراقي…

    -1
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  • كتب عليم الصيام
    الخميس 29 أبريل 2021 - 22:57

    الصيام فريضة فرضها الله على جميع المومنين به .كتب عليكم الصيام كما كتب على الدين من قبلكم لعلكم تتقون .يجب على الانسان ان يبتغي الفضيلة فالدين الاسلامي يأمر بالتسامح والانسانية الحاقة بين مختلف مكونات المجتمع وكدالك اليهود والمسيحيون والدي نختلف فيه نتركه لله فهو العلي العليم بكل نفس

    7
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