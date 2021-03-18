إقبال أمريكي على زيارة الداخلة

بالتزامن مع تأكيدات الاستمرار الأمريكي في الاعتراف بمغربية الصحراء، شهدت مدينة الداخلة، خلال الأيام الأخيرة، توافد عدد كبير من الأمريكيين في زيارات غير رسمية أو زيارات ذات طابع سياحي.

وبالإضافة إلى مسؤولين من القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، استقبلت المدينة زوارا من السفارة الأمريكية بالرباط.

يذكر أن جل المؤشرات باتت تؤكد تكريس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء من طرف الرئيس جو بايدن، كاستمرار للخطوة السابقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كان من نتائجها افتتاح قنصلية أمريكية ذات طابع اقتصادي بمدينة الداخلة.

وقد شهدت مدينة الداخلة حركية كبيرة بالتزامن مع التطورات الدبلوماسية، وافتتاح قنصليات بعض البلدان في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ ما أهلها لاستقطاب عدد إضافي من السياح ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات.