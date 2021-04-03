أسبوع عطلة وراء طوابير "قنصلية برشلونة‎"

أكدت مصادر لهسبريس أن سبب الاكتظاظ أمام مقر القنصلية العامة للمغرب ببرشلونة راجع إلى توافد عدد كبير من أفراد الجالية لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية.
وأورد المتحدث لهسبريس، الرافض الكشف عن هويته، أن القنصلية تستقبل خلال الأيام الأخيرة أكثر من ألفي شخص، مشددا على أن الأغلبية تتمكن من قضاء مآربها ما عدا مصلحة البطاقة الوطنية التي تعطى فيها مواعيد تجاوزت الشهرين بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة.
واعتبر المصدر أن عطلة الأسبوع المقدس بإسبانيا ساهمت في تجمهر المواطنين أمام مقر التمثيلية القنصلية من أجل إنجاز الوثائق الإدارية، وأضاف: “كما أن عدم تحديد الوثائق المغربية خلال السنة المنصرمة بسبب الوباء ساهم في الوضع الحالي؛ لكن بمجرد ما فرضت شرط الحصول على الجوازات لتمديد بطائق الإقامة وصرف الدعم والإعانة وتجديد العقود توجه المواطنون إلى القنصلية بأعداد تتجاوز الألف والألفين”.
واسترسل: “الجالية تتأسف للسلوكيات التي ينهجها بعض الأفراد أمام القنصلية، حيث يلجون دون احترام الأسبقية، ويحتجون من أجل مرافقة الأصدقاء والعائلة و”الزبناء الضحايا” حتى داخل المكاتب، وهو ما يتم منعه بشكل لا يقبله هؤلاء”.
وشدد المتحدث على أن دخول آلية الموعد المسبق حيز التنفيذ مسألة وقت، و”الذي سيجنب المرتفق وبشكل نهائي مشاكل وعراقيل الانتظار، شرط أن يتوفر على وثائق قانونية، ويحترم الوقت المحدد، ودون أن يطالب بـ”الاستثناءات والإعفاءات وإغفال التوفر على الشروط القانونية”.
القنصليات المغربية هي ادارات مغربية خارج ارض الوطن والكل يعرف كيف يتعامل سلاطين الاباريق مع المواطنين داخل هذه الادارات لذالك لا يمكن للقنصلية المغربية باسبانيا ان تخرج عن دائرة اخواتها بالمغرب، التماطل والتسويف والمراوغة من شيم سلاطين الاباريق داخل ادارات المغرب وخارجه، عندما يتحسن اداء الادارة داخل الوطن سيتحسن بدون شك خارجها فالقنصل المغربي ماهو الا مواطن مغربي يدير ادارة بالخارج وبالتالي هو سلطان من سلاطين الاباريق المغاربة.
الادارة المغربية يجب ان تتعلم من اختها الاسبانية في ميدان التعامل مع المواطنين.الاحترام.النظام . الاناقة الابتسامة في وجه الزبناء.ومن ناحية اخرى يجب على من يحكم على المغرب (انا شخصيا لا اعرفه).المسؤول على العاقة ان يشجع الموظفين في اداء خدمتهمً في ظروف واجواء مريحة وبرواتب محترمة .وليس الضغوط عليهم باجور العبيد .