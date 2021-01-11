إقليم الحوز يشهد حالتي انتحار في يوم واحد

وضع شاب من ذوي الإعاقة حدا لحياته، الاثنين، بإلقاء نفسه من فوق قنطرة وادي نفيس بمركز الجماعة الترابية القروية لالة تكركوست بإقليم الحوز.

وعلى إثر توصل السلطة المحلية بقيادة لالة تكركوست بإخبارية في الموضوع، انتقل ممثلها رفقة عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق أولي في ظروف وملابسات هذا الانتحار ونقل جثة الهالك، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 24 عاما، إلى مستودع الأموات بمراكش.

وبجماعة تغدوين، أقدمت سيدة في عقدها الرابع، أمس الأحد، على الانتحار شنقا داخل غرفة بمنزل أسرتها.