إقليم الحوز يشهد حالتي انتحار في يوم واحد

إقليم الحوز يشهد حالتي انتحار في يوم واحد
صورة: أرشيف
الإثنين 11 يناير 2021 - 18:23

وضع شاب من ذوي الإعاقة حدا لحياته، الاثنين، بإلقاء نفسه من فوق قنطرة وادي نفيس بمركز الجماعة الترابية القروية لالة تكركوست بإقليم الحوز.

وعلى إثر توصل السلطة المحلية بقيادة لالة تكركوست بإخبارية في الموضوع، انتقل ممثلها رفقة عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق أولي في ظروف وملابسات هذا الانتحار ونقل جثة الهالك، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 24 عاما، إلى مستودع الأموات بمراكش.

وبجماعة تغدوين، أقدمت سيدة في عقدها الرابع، أمس الأحد، على الانتحار شنقا داخل غرفة بمنزل أسرتها.

إقليم الحوز انتحار تغدوين لالة تكركوست

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‫تعليقات الزوار

3
  • جميل الأمزون
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:37

    غفر الله لهم، ابنادكم سمح لكم في الكرة الأرضية كلها، ظلم ما بعده ظلم تأتون على الأخضر واليابس، تتمتعون في الڤيلات والضيعات والرونج ووو، والآخرون تتركونهم يموتون جوعاً ودلا. تنهيون خيرات البلاد ولا تعطونهم حتى 1000 درهم شهريا. لن نسامحكم يوم العرض والحساب .

    2
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  • EL FAHLA DZ
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:52

    ماذا يحدث بالمغرب الم تقولون المغرب بخير وشعبه يعيش الرفاهية ولمذا هذا المسكين اقدم على الانتحار وهل من قوة السعادة ام عكس ذلك خوفي ان نعمع يوما ما الانتحرات جماعية اما فالمتوسط او الأطلسي او على اليابسة وهذه هي الحقيقة الذين يريدون العياشة اخفائها

    -1
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  • دريس شايب
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:07

    منظمة الحقوق الإنسان تقول كل إنسان لديه حق وضع حد لحياته متى أراد . فهل بدأ الانسان بمعرفة هذا الحق لا علم لنا

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