إقليم بني ملال يستعد لتلقيح 377 ألف مواطن

تستهدف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال حوالي 377 ألف مواطن، من خلال 60 محطة للتلقيح على المستوى الحضري والقروي والوحدات المتنقلة.

وفي إطار الاستعدادات لهذه الحملة الصحية، قام والي جهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الصحية بإقليم بني ملال، وذلك للوقوف عن قرب عن مدى جاهزية هذه المراكز لاستقبال وإجراء عمليات تطعيم المواطنين ضد كوفيد-19.

وتم الاطلاع خلال الزيارة التي حضرها المندوب الإقليمي للصحة والفرق الطبية المكلفة بعمليات التلقيح، على الإجراءات الوقائية وعلى جميع التجهيزات والوسائل اللوجستيكية الضرورية لإطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بهذه المراكز.

وضمانا لانطلاق هذه الحملة الصحية في أحسن الظروف، جرى بالمناسبة ذاتها الوقوف على كل الإكراهات والنواقص التي تشوب هذه الاستعدادات قصد إيجاد الحلول الممكنة لتجاوزها.