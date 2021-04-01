إقليم تزنيت يسجل حالتي انتحار في يوم واحد

وضعت فتاة قاصر حدا لحياتها شنقا، الخميس، داخل منزل أسرتها بدوار “تانضليت” الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أملن إقليم تزنيت.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن الهالكة، البالغة من العمر 15 سنة، عثر عليها جثة هامدة؛ فيما لا يزال الدافع وراء انتحارها مجهولا إلى حدود الساعة.

وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية بقيادة أملن وعناصر الدرك الملكي بسرية تافراوت إلى مكان الواقعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها والإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي لتزنيت، في انتظار توجيهها نحو التشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وتعد حالة الانتحار هاته الثانية من نوعها التي سجلت في أقل من 24 ساعة بضواحي تزنيت، بعد أن قطع شاب ثلاثيني يقطن بدوار إد بنداود بجماعة ميراللفت ويعاني من اضطرابات نفسية، ليلة الأربعاء، وريد الجانب الأيسر من عنقه؛ وهو ما أدى إلى وفاته على إثر إصابته بنزيف دموي حاد.