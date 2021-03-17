إقليم خنيفرة يشهد تدشين مشاريع تربوية جديدة

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأربعاء، بمعية عامل إقليم خنيفرة والكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة ورئيس جامعة مولاي سليمان، على تدشين عدد من المشاريع التربوية وتفقد بعض المؤسسات التعليمية، كما قام بتوزيع حافلات للنقل المدرسي.

واطلع سعيد أمزازي على المعطيات المتعلقة بمشاريع قطاع التربية والتكوين المنفذة أو المبرمجة على مستوى الجهة أو إقليم خنيفرة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أو المتضمنة ضمن اتفاقية الشراكة الجهوية لتوسيع العرض المدرسي بالجهة، المبرمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة وولاية ومجلس الجهة.

وهذه الاتفاقية التي تبلغ مليارا و784 مليون درهم، خصص منها لإقليم خنيفرة حوالي 364 مليون درهم لبناء 6 داخليات، و40 مطعما مدرسيا، و9 مدارس جماعاتية، و3 مدارس ابتدائية، و3 ثانويات إعدادية، وثانوية تأهيلية، و137 حجرة للتعليم الأولي، وتوسيع 96 مؤسسة تعليمية قائمة، وتعويض 192 حجرة من البناء لمفكك، واقتناء 104 حافلات للنقل المدرسي، بالإضافة إلى بناء المرافق الصحية والأسوار.

وأشرف الوزير، خلال الزيارة ذاتها، على تدشين ثانوية الزهراوي الإعدادية بجماعة أجلموس، وتسليم حافلات النقل المدرسي للجماعات الترابية التابعة لهذه الدائرة، وزار مدرسة مولاي بوعزة الجماعاتية بجماعة مولاي بوعزة،

وشكلت الزيارة في يومها الثاني مناسبة لوزير التربية الوطنية للاطلاع على تجربة المدارس الجماعاتية المعتمدة بإقليم خنيفرة، البالغ عددها إلى غاية هذا الموسم 15 مدرسة جماعاتية متوفرة على داخليات، ستنضاف إلى 13 مدرسة جماعاتية أخرى بحلول سنة 2023، وكذا لتفقد ورش دار الطالبة بجماعة سبت آيت رحو.

يشار إلى أن المسؤول ذاته كان قد قام يوم أمس الثلاثاء بتدشين الشطر الأول من المدرسة العليا للتكنلوجيا، وتفقد الشطر الثاني الخاص بها لتعزيز العرض الجامعي وتنويعه. كما دشن ثانوية الكركرات التأهيلية بحماعة تيغسالين، واطلع على مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات، وعلى المعطيات التقنية الخاصة بمشروع إحداث مركز سوسيو ثقافي رياضي بجماعة أجدير.