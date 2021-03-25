إقليم ميدلت يشهد إطلاق مشاريع فلاحية جديدة

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى إقليم ميدلت، رفقة المصطفى النوحي، عامل الإقليم، ورئيس جامعة مولاي إسماعيل، ووفد من مسؤولي الوزارة.

وهمت هذه الزيارة متابعة المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتقديم البرنامج الإجمالي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بجهة درعة تافيلالت”2017-2023″ بتكلفة مالية قدرها 4.46 مليار درهم، منها 22 في المائة مخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بإقليم ميدلت.

كما زار عزيز أخنوش والوفد المرافق ورش الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 وقصري إنمل وار ألمو أبوري المنجزة بتكلفة إجمالية قدرها 84 مليون درهم، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق غير المصنفة المؤدية إلى دواري إينمل وواوماتارت.

وقدمت أيضا للمسؤول الحكومي البقعة الأرضية التي ستحتضن المركب الإداري للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والنواة الجامعية، بحضور رئيس جامعة مولاي إسماعيل.

كما قدم للوزير والوفد المرافق له مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية التكميلية للدائرة السقوية أنسكمير بسافلة سد تمالوت، التي سيتم إنجازها بغلاف مالي قدره 220 مليون درهم، وسيستفيد منها 1352 فلاحا، من خلال توفير 7 ملايين متر مكعب من مياه الري، وتشجير ألف هكتار إضافية من التفاح، وتوفير حوالي 550 ألف يوم عمل.