"إلبايس" الإسبانية تنسب صورة تركية إلى سبتة

"إلبايس" الإسبانية تنسب صورة تركية إلى سبتة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:01

نشرت جريدة “إلبايس” الإسبانية صورة قديمة تعود إلى أحداث سابقة بتركيا، ونسبتها إلى الوقائع التي تعيشها المنطقة الحدودية بين مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن الصورة تعود إلى رضيع غرق في عرض البحر، إثر محاولة والدته العبور من سواحل الفنيدق إلى شاطئ سبتة المحتلة، قبل أن يتبين أن الصورة المستعملة تعود إلى وقائع قديمة بالسواحل التركية ولا علاقة لها بـ”أحداث الفنيدق”.

وذكرت “إلبايس” أنه لم يكن بالإمكان التعرف ما إذا كان الرضيع حيا أو ميتا لحظة العثور عليه، لكن بعد انتشاله من الماء وإسعافه تأكدت سلامته، وجرى الاحتفاظ به في مكان آمن، في الوقت الذي انبرى فيه عدد من المعلقين لتأكيد أن الصورة المرافقة لذلك المقال لا علاقة لها بالتدفق البشري الذي شهدته مدينة الفنيدق خلال اليومين الماضيين.

أحداث الفنيدق الفنيدق سبتة المحتلة صحيفة إلبايس الإسبانية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

20
  • من عاشر فلانا.
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:06

    النثل يقول: من عاشر العطار نال من عطره ومن عاشر الحداد نال من سواده… ونحن تقول: ومن عاشر الجزائر تعلم الكثير من الكَذبِ..ي…

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Zakaria
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:09

    الصورة حقيقية من سبتة، بحث سريع ف انترنت غا تلقاو تا اسم الشرطي للي هاز داك الرضيع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:10

    يجب على المغرب و خاصة المحامين رفع دعوى قضائية ضد هذه الجريدة المارقة و الحقودة و العنصرية و طلب تعويض و اعتذار لانها ليست المرة الاولى التي تستعمل فيها الصحافة البئيسة للجارة الشمالية صور مفبركة فكلنا نتذكر مذبحة نسبتها خارج سياقها للنيل من المغرب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عزيز الريش
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:13

    كنا قد حدرنا من قبل عن فبركة الصور
    ونشر صور لاخواننا السورين و تسويقها على انا من معبر سبتة
    حسبي الله ونعم الوكيل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وطني
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:14

    هدا يدل على تخبط جميع مكونات الاسباني الصحافي و السياسي و لا مفر لهم سوى محاكمة المجرم غالي و الاعتراف بمغربية الصحراء و الا سيتطور الامر للمطالبة رسيميا بتحرير الثغرين المستعمرين.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العيادي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:14

    عندما يتعلق الأمر بالمصالح و تحصيل الأموال من البلدان المعادية لك فإن الصحافة الإسبانية والأروبية عموما تضرب بأخلا قيات المهنة عرض الحائط. هذه هي صحافتهم التي يتشدقون بمهنيتها وحيادها وموضوعيتها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • RADI
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:15

    الإسبان فقدوا البوصلة ولم يعودوا يفرقون بين الواقع والخيال حتى بدأوا يوظفون صورة و وقائع من مخيلتهم.الله بحسن عوانهم دوخهم المغرب.هاذوا غير ذنوب الشعب المغربي لأن الاسبانيون استقبلوا عدو الشعب المغربي المدعو الرخيص بوثائق بنبطوش للإشتشفاء لدواع انسانية حتى انستهم انسانيتهم طريق العودة لجادة الصواب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mre
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:16

    إسبانيا “تقداو” قوالبها مع المغرب و كتعاود نفس القوالب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:18

    إذا كان هذا هو مستوى الأخبار لصحيفة مشهورة ومرموقة في إسبانيا فالحمد لله قد أدركت أن هذه الدولة ضعيفة حالها حال الجزائر في خلق الأكاذيب وتلفيقها للمغرب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • younes
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:19

    كنظن الصورة صحيحة، المرجو التحقق

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد الشريف
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:20

    أفعال وأخبار حكومة كبرنات الجزائر وأزلامها من الصحافة المرتشية وأعداء المملكة المغربية الشريفة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البليلي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:22

    مع الاسف الشديد أضحت الصحافة الإسبانية اضحوكة لدى الشعوب بعدما اعتمدت الكدب والبهتان وخير دليل ما قامت به البايس الإسبانية من اعتماد صورة تركية ونسبتها إلى المغرب والله انها المهزلة هل البايس الإسبانية يديرها حكام الاستعمار كابرانات الدل والعار الجزائرية أم تعمل على الكدب والنفاق والبهتان متلهم ؟ لكن اقول لكم جميعا المغاربة اسيادكم يا حتالة واصبح ندا لكم ولامتالكم ايها الشحاتون المنافقون من أجل الغاز المجاني من الشيطان الأكبر تكدبون ايها …..لكن القافلة تسير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هادي هي الانسانية
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:23

    شفتوا الإنسانية ديال أردوغان الفرس المغوار منقذ المسلمين لي كايتغناوا بها الحريم المغفل ديالوا.سبب لرضيع لا حول ولا قوة له في الغرق وما حصل ي أعظم.هادي هي الإنسانية وإلا فلا.لهلا يعطينا بحالها

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:29

    تعلمتو من جارة مشؤومة جزاير مكر وتزوير حقاءق إن لك يامغرب بجوارك عدوان أول عربي مهجن وتاني نصراني كافر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdou
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:32

    الأسبان يكرهون المغاربة والسبب الكل يعرفه،الصحافة كلها تقريبا تتكلم لغة واحدة وتستعمل الكذب والمغالطات لتجييش مواطنيكم ضد المغرب، يحتفلون آ راضي تبعد عنهم جغرافيا ويقولون أنها تابعة للإتحاد الأوربي، والاوربيون كاهم يناصر هم والعرب كما العادة يتفرجون أو يناصر ن الإسبان كجار السود

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:34

    بل هي صورة حقيقية لسبتة باركا من التعتيم الإعلامي على مأساة الشعب الذي يتاجر به المخزن

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الذئب الماكر
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:37

    بعد كل عدوان تجد نفسك لا تملك سِوى الدعاء والتنديد …من إعتزّ بغير العلم ذُل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الاتحاد الأوروبي يصارع من أجل البقاء
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:39

    وقبلها بشهر نشرت حوار صحفي و نسبته للزفزافي من داخل السجن . بعدها كذب والده هذا المقال. إسبانيا تحاول فتح جبهة صراع بين المغرب و الإتحاد الأوروبي و الإبتعاد هي مسافة.
    في حالة إسبانيا ، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، تلقت 874 مليون يورو في الفترة بين 2014 و 2020 لتغطية برنامج اللجوء والهجرة. بالإضافة إلى ذلك ، خصصت بروكسل 124 مليونًا أخرى كمساعدة طارئة لدعم السلطات الإسبانية في إدارة الهجرة في سبتة ومليلية.
    أما الرباط يتلقى 346 مليون يورو ، بما في ذلك 238 مليون يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا.
    بين المغرب و إسبانيا أكبر المستفيدين من مسألة الهجرة هم الإسبان دائما في جميع الحالات …. على الدولة المغربية عدم إغفال الإنتباه و التركيز مع الجار الشمالي … الحكومة الإسبانية يجب أن تبقى تحت أنظار و مراقبة المغرب ليل نهار … لا تقة ولا إئتمان معها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصورة من الفنيدق
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:49

    الصورة لمغربي من سكان تطوان وصاحبها عبد الناصر الصهمودي وبنته نجمة وهو جار لنا ويوجد اليوم بصحبة زوجته وابنتيه نجمه وسعاد في سبتة بعدما تكفل بهما الصليب الاحمر الاسباني

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • راي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:50

    بورقعة على خطى العجائز في الكذب ونشره
    لم يبقى لديهم غير التدليس

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
محكمة ابتدائية جديدة بالمحمدية
الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:31

محكمة ابتدائية جديدة بالمحمدية

صوت وصورة
قصص الأنبياء: قصة عيسى عليه السلام
الأربعاء 19 ماي 2021 - 17:30

قصص الأنبياء: قصة عيسى عليه السلام

صوت وصورة
معاناة وحلم الهجرة بالراب
الأربعاء 19 ماي 2021 - 14:31 7

معاناة وحلم الهجرة بالراب

صوت وصورة
رونو إكسبريس المغربية
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:58 7

رونو إكسبريس المغربية

صوت وصورة
قراءة في أحداث سبتة
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:53 7

قراءة في أحداث سبتة

صوت وصورة
صوم الست من شوال
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:51 3

صوم الست من شوال