"إلبايس" الإسبانية تنسب صورة تركية إلى سبتة

نشرت جريدة “إلبايس” الإسبانية صورة قديمة تعود إلى أحداث سابقة بتركيا، ونسبتها إلى الوقائع التي تعيشها المنطقة الحدودية بين مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة.
وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن الصورة تعود إلى رضيع غرق في عرض البحر، إثر محاولة والدته العبور من سواحل الفنيدق إلى شاطئ سبتة المحتلة، قبل أن يتبين أن الصورة المستعملة تعود إلى وقائع قديمة بالسواحل التركية ولا علاقة لها بـ”أحداث الفنيدق”.
وذكرت “إلبايس” أنه لم يكن بالإمكان التعرف ما إذا كان الرضيع حيا أو ميتا لحظة العثور عليه، لكن بعد انتشاله من الماء وإسعافه تأكدت سلامته، وجرى الاحتفاظ به في مكان آمن، في الوقت الذي انبرى فيه عدد من المعلقين لتأكيد أن الصورة المرافقة لذلك المقال لا علاقة لها بالتدفق البشري الذي شهدته مدينة الفنيدق خلال اليومين الماضيين.
النثل يقول: من عاشر العطار نال من عطره ومن عاشر الحداد نال من سواده… ونحن تقول: ومن عاشر الجزائر تعلم الكثير من الكَذبِ..ي…
الصورة حقيقية من سبتة، بحث سريع ف انترنت غا تلقاو تا اسم الشرطي للي هاز داك الرضيع
يجب على المغرب و خاصة المحامين رفع دعوى قضائية ضد هذه الجريدة المارقة و الحقودة و العنصرية و طلب تعويض و اعتذار لانها ليست المرة الاولى التي تستعمل فيها الصحافة البئيسة للجارة الشمالية صور مفبركة فكلنا نتذكر مذبحة نسبتها خارج سياقها للنيل من المغرب
كنا قد حدرنا من قبل عن فبركة الصور
ونشر صور لاخواننا السورين و تسويقها على انا من معبر سبتة
حسبي الله ونعم الوكيل
هدا يدل على تخبط جميع مكونات الاسباني الصحافي و السياسي و لا مفر لهم سوى محاكمة المجرم غالي و الاعتراف بمغربية الصحراء و الا سيتطور الامر للمطالبة رسيميا بتحرير الثغرين المستعمرين.
عندما يتعلق الأمر بالمصالح و تحصيل الأموال من البلدان المعادية لك فإن الصحافة الإسبانية والأروبية عموما تضرب بأخلا قيات المهنة عرض الحائط. هذه هي صحافتهم التي يتشدقون بمهنيتها وحيادها وموضوعيتها.
الإسبان فقدوا البوصلة ولم يعودوا يفرقون بين الواقع والخيال حتى بدأوا يوظفون صورة و وقائع من مخيلتهم.الله بحسن عوانهم دوخهم المغرب.هاذوا غير ذنوب الشعب المغربي لأن الاسبانيون استقبلوا عدو الشعب المغربي المدعو الرخيص بوثائق بنبطوش للإشتشفاء لدواع انسانية حتى انستهم انسانيتهم طريق العودة لجادة الصواب.
إسبانيا “تقداو” قوالبها مع المغرب و كتعاود نفس القوالب.
إذا كان هذا هو مستوى الأخبار لصحيفة مشهورة ومرموقة في إسبانيا فالحمد لله قد أدركت أن هذه الدولة ضعيفة حالها حال الجزائر في خلق الأكاذيب وتلفيقها للمغرب.
كنظن الصورة صحيحة، المرجو التحقق
أفعال وأخبار حكومة كبرنات الجزائر وأزلامها من الصحافة المرتشية وأعداء المملكة المغربية الشريفة
مع الاسف الشديد أضحت الصحافة الإسبانية اضحوكة لدى الشعوب بعدما اعتمدت الكدب والبهتان وخير دليل ما قامت به البايس الإسبانية من اعتماد صورة تركية ونسبتها إلى المغرب والله انها المهزلة هل البايس الإسبانية يديرها حكام الاستعمار كابرانات الدل والعار الجزائرية أم تعمل على الكدب والنفاق والبهتان متلهم ؟ لكن اقول لكم جميعا المغاربة اسيادكم يا حتالة واصبح ندا لكم ولامتالكم ايها الشحاتون المنافقون من أجل الغاز المجاني من الشيطان الأكبر تكدبون ايها …..لكن القافلة تسير
شفتوا الإنسانية ديال أردوغان الفرس المغوار منقذ المسلمين لي كايتغناوا بها الحريم المغفل ديالوا.سبب لرضيع لا حول ولا قوة له في الغرق وما حصل ي أعظم.هادي هي الإنسانية وإلا فلا.لهلا يعطينا بحالها
تعلمتو من جارة مشؤومة جزاير مكر وتزوير حقاءق إن لك يامغرب بجوارك عدوان أول عربي مهجن وتاني نصراني كافر
الأسبان يكرهون المغاربة والسبب الكل يعرفه،الصحافة كلها تقريبا تتكلم لغة واحدة وتستعمل الكذب والمغالطات لتجييش مواطنيكم ضد المغرب، يحتفلون آ راضي تبعد عنهم جغرافيا ويقولون أنها تابعة للإتحاد الأوربي، والاوربيون كاهم يناصر هم والعرب كما العادة يتفرجون أو يناصر ن الإسبان كجار السود
بل هي صورة حقيقية لسبتة باركا من التعتيم الإعلامي على مأساة الشعب الذي يتاجر به المخزن
بعد كل عدوان تجد نفسك لا تملك سِوى الدعاء والتنديد …من إعتزّ بغير العلم ذُل
وقبلها بشهر نشرت حوار صحفي و نسبته للزفزافي من داخل السجن . بعدها كذب والده هذا المقال. إسبانيا تحاول فتح جبهة صراع بين المغرب و الإتحاد الأوروبي و الإبتعاد هي مسافة.
في حالة إسبانيا ، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، تلقت 874 مليون يورو في الفترة بين 2014 و 2020 لتغطية برنامج اللجوء والهجرة. بالإضافة إلى ذلك ، خصصت بروكسل 124 مليونًا أخرى كمساعدة طارئة لدعم السلطات الإسبانية في إدارة الهجرة في سبتة ومليلية.
أما الرباط يتلقى 346 مليون يورو ، بما في ذلك 238 مليون يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا.
بين المغرب و إسبانيا أكبر المستفيدين من مسألة الهجرة هم الإسبان دائما في جميع الحالات …. على الدولة المغربية عدم إغفال الإنتباه و التركيز مع الجار الشمالي … الحكومة الإسبانية يجب أن تبقى تحت أنظار و مراقبة المغرب ليل نهار … لا تقة ولا إئتمان معها.
الصورة لمغربي من سكان تطوان وصاحبها عبد الناصر الصهمودي وبنته نجمة وهو جار لنا ويوجد اليوم بصحبة زوجته وابنتيه نجمه وسعاد في سبتة بعدما تكفل بهما الصليب الاحمر الاسباني
بورقعة على خطى العجائز في الكذب ونشره
لم يبقى لديهم غير التدليس