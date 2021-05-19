"إلبايس" الإسبانية تنسب صورة تركية إلى سبتة

نشرت جريدة “إلبايس” الإسبانية صورة قديمة تعود إلى أحداث سابقة بتركيا، ونسبتها إلى الوقائع التي تعيشها المنطقة الحدودية بين مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن الصورة تعود إلى رضيع غرق في عرض البحر، إثر محاولة والدته العبور من سواحل الفنيدق إلى شاطئ سبتة المحتلة، قبل أن يتبين أن الصورة المستعملة تعود إلى وقائع قديمة بالسواحل التركية ولا علاقة لها بـ”أحداث الفنيدق”.

وذكرت “إلبايس” أنه لم يكن بالإمكان التعرف ما إذا كان الرضيع حيا أو ميتا لحظة العثور عليه، لكن بعد انتشاله من الماء وإسعافه تأكدت سلامته، وجرى الاحتفاظ به في مكان آمن، في الوقت الذي انبرى فيه عدد من المعلقين لتأكيد أن الصورة المرافقة لذلك المقال لا علاقة لها بالتدفق البشري الذي شهدته مدينة الفنيدق خلال اليومين الماضيين.