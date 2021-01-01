إلغاء الامتحانات الموحدة يُجنب التلاميذ والأسر الدخول في متاهات الانتظار

للمرّة الثانية على التوالي، تقرّر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي، بسبب الظروف الصّحية التي تمر بها البلاد؛ وهو قرار خلّف “ارتياحا” وسط الفاعلين التربويين وعائلات التلاميذ.
ويأتي القرار الوزاري “اعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا، وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق”.
كما يأتي القرار، وفقا لبلاغ وزارة التربية الوطنية، “تبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات الصلة”، مضيفا أنه “تقرر إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020-2021”.
ودفعت التطورات الصحية في المملكة المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع التربية الوطنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”؛ من قبيل اعتماد نظام التفويج والدراسة عن بُعد.
وفي هذا الصدد، يشرح لحسن مادي، الخبير في الشّؤون التّربوية، أن “القرار الوزاري المتعلّق بإلغاء الامتحانات بشكل مؤقّت يأتي في وقت تشهد فيه المملكة وضعا صحيّا خاصا حتّم على الأطراف المسؤولة اتخاذ هذا القرار الاستثنائي؛ حتّى لا تخرج الأمور عن السّيطرة”.
واعتبر الخبير التّربوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة ارتأت، حفاظا على صحة التّلاميذ والأطر التعليمية، أن تحاول تفادي التّجمعات داخل الأقسام”، معتبرا أن “القسم فضاء مغلق يجتمع فيه التلاميذ والإداريين والأساتذة، خاصة في أوقات الامتحانات”.
وشدّد الخبير التّربوي على أنّه من السابق الحديث عن الآثار التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار، خاصة في ما يتعلق بالتحصيل الدّراسي للتلاميذ، مورداً أن “الوضع الصحي الحالي دفع الوزارة إلى تجريب مجموعة من القرارات والإجراءات؛ من قبيل التعليم عن بُعد ، الذي أعطى نتائج إيجابية ووجب التفكير في اعتماده في المستقبل”.
وقال مادي إن ”إلغاء الامتحان النهائي لن يخلف أيّ آثار سلبية على العملية التحصيلية؛ فالتلاميذ يتلقون الدّروس خلال بداية السّنة، ثم نأتي في آخر السّنة ونطلب منهم اجتياز امتحان حول تلك الدروس التي يكون قد مرّ عليها أكثر من 4 أشهر”، داعياً إلى “تجنب الضّغط على التلاميذ وعدم إدخالهم في حالة الخوف والترهيب والمساءلة”.
غالبا العودة للحجر الشبه كلي ستكون في القريب العاجل…
Ce n est pas la deuxième fois. L examen normalisé local a eu lieu l année passée comme s était prévu. Les raisons tout le monde les connait.on a pas besoin d un expert pour comprendre que les enseignants contractuels prévoient le boycott de la proposition des sujets de la surveillance et de la correction. Vs êtes une presse professionnelle et vous écrivez n importe quoi
في الكثير من الدول بدات في الغاء الامتحانات لما تتسم بتوترات عقلية ونفسيةوتم التعويض باشكال تتسم بتحفيز الراحة العقلية والجسدية.
فعلا نمط الامتحانات والمراقبة المستمرة اصبح متجاوزا.يجب علي المنظومة التربوية ان تعيد النظر وتطلق شكلا جديدا اكثر تحفيزا للمتباري او المترشح.
قرارات وزارية عبثية واستمرار في ضرب التعليم والهبوط بمستوى التلاميذ والطلبة المغاربة للحضيض وما كورونا سوى ذريعة.
منذ أيام قال أمزازي في خضم نقاش في لجنة برلمانية أن الامتحانات الإشهادية أصبحت متجاوزة وأن هناك “”تجارب دولية رائدة ومتقدمة”” استغنت عن مفهوم الامتحان…
هذا جنون وعبث لا ينطلي سوى على مغفل أو عدمي…أجندات نيولبرالية هدفها ضرب وعي الشعوب وتبخيس المستوى التعليمي والأخلاقي للأمم وتسليع الشواهد (الخوصصة + الاعتماد على المراقبة المستمرة = تجارة النقط)…
“من أمن العقاب أساء الأدب” و”من أمن الاختبار استغنى عن الدرس”.
والمشكلة أن الجميع يقفون صامتين مذهولين ولا أحد يجرؤ على استنكار هذا.
لكن الله موجود وهو يرى
الغاء الامتحان يدفع الاستاذ والتلميذ الى التراخي والاكتفاء بالقليل من المعلومات والانتقال الى المستوى الاعلى بدون بذل اي مجهود
و يفقد أيضا حماس المراجعة و الدراسة و الجدية….
لاننا ألفنا…..( الكامون يعطي الريحة مع الحكان)
تلميذة قالت لامها… خليني نلعب ديما… ياك حيدوا الموحد….!!!!!!!!!!!!!!
الامتحان… و إجراءات محاربة الوباء…. ممكن إنجاحها…
خاصة أن الأقسام تكون فارغة و تستوعب العدد….
اما حذف الامتحان الذي يجعل التلميذ يجد و يراجع و حس بالمسؤولية….. فهو……
الدراسة بدون حوافز في البرامج والمناهج المعتمدة في التدريس و بدون امتحانات باعتبارها الدافع الموازي الحوافز الاقبال على الدراسة هو قمة الهدر المدرسي .لا ادري ما الادب تغير في الوضعية الوباءية من الدخول المدرسي الى الان ومع دلك القرارات في قمة التناقضات .في عشية مطالبتنا بنمادج عن الامتحانات من طرف المديرية نتفاجىء بالغاء الموحد.هدا هو المغرب