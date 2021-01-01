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‫تعليقات الزوار

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  • شوقي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 13:54

    البلاد في حاجة إلى تحديد لغتها الرسمية أولا قبل الخوض في تفاصيل و جزئيات منظومتنا التعليمية. لا يعقل مثلا أن يراسل طالب جامعي أستاذه باستعمال دارجة ملوثة و بحروف لاتينية. إنها لمصيبة عظمى.

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  • الجمعة الممطرة
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:17

    وجب على الدولة أخد مثل قرار مند زمن بعيد ، خاصة الامتحان الموحد الابتدائي الذي يقف عثرة في مسار التلميذ و لا يستفيد منه أي شيء

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