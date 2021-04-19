إلغاء عقد يهدد "سوناطراك" بدفع مليار دولار

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” قد تدفع تعويضا بأزيد من مليار دولار لشركة “ساني هيل إينرجي” البريطانية، بسبب “إلغاء غير قانوني لعقد دون تعويض شريك أجنبي”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بسبب إلغاء عقد لاستغلال حقل للغاز بجنوب الجزائر، هددت شركة “ساني هيل إينرجي” البريطانية بمقاضاة “سوناطراك”، لأنها “تصرفت بطريقة عدوانية وغير معقولة”.
وأضافت أن “سوناطراك” قد تكون محل متابعة قضائية من قبل الشركة البريطانية، التي تحوز 38,5 بالمائة من مشروع عين تسيلا (إليزي).
ونقلت المصادر عن الشركة البريطانية، التي تنشط في الجزائر من خلال فرعها “بيتروسلتيك عين تسيلا”، قولها، في بيان، إنها استثمرت مئات ملايين الدولارات في المشروع، بينما لم تقترح عليها “سونطراك” أي تعويض مالي.
ونقل البيان عن رئيس الشركة أنجيلو موسكوف قوله إن “هذه المصادرة متوقعة من فنزويلا هوغو تشافيز وليس من بلد مثل الجزائر”، مضيفا أن “الإجراء يتعارض مع جهود الجزائر لجذب الاستثمار الأجنبي”.
وأكد المسؤول أن شركته احترمت التزاماتها الواردة في عقدها مع سوناطراك.
وأضاف أن “لدى الشركة البريطانية رأي قانوني صلب مفاده أن ما قامت به سونطراك ليس له أساس قانوني”.
كما أكد متابعة مطالب الشركة بـ”حزم”، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بـ”التقدم بطلب تعويض لسونطراك و/أو الدولة الجزائرية، يفوق بكثير مليار دولار”.
ااجزائر الخسران المبين على عداوتكم ضد Morocco
سوء التدبير في صوناطراك راجع للحرب الداءرة بين افراد العصابة للسيطرة على الصفقات و العمولات و الرشاوي.. وهذا يهدد مداخيل الجزاءر و يدفعها نحو الانخفاض المستمر.. وهذا للاسف لن يتوقف.. مع انخفاض احتياطي النقد الاجنبي لضعف الصادرات ستضطر العصابة لتجويع الشعب بالنقص في الاستيراد وبالتالي ازمات في كل المواد الاساسية لان العصابة تستورد كل شيء تقريبا للحفاض على مصالح الجنرالات المحتكرين.. وهذا هو الطريق السريع نحو الافلاس.. لم يبق للعصابة الا سنة او سنتين ليفتضح امرها اكثر..
الأخوة في الجزائر عليهم أن يعلموا أن القضية لا تتوقف عند أداء التعويض للشركة المتضررة من فسخ العقد بل إن الأمر قد يجر عليها تصامن شركات اجنبية مع الشركة المتضررة بحكم العلاقات التجارية التي تجمع الشركات العالمية و ستضرر الجزائر من الاستثمار الأجنبي في البلاد مما سينعكس سلبا على اقتصاد الجزائر و عليه ننصح بحل المشكلة بالتراضي مع الشركة المتضررة بدون غزرفة المعروفة و المعهودة على حكام الجزائر
ماربحته سونطراك في محاكم دولية في قضايا مثل هذه ملايير دولارات . سونطراك أقوى شركه اقتصادية وتحتل المركز الاول افريقيا رغم أنه هناك دول تنتج بترول وغاز اكثر بكثير من جزاير .
اللهم زد وبارك هادو دنوب المغرب كيخرج في جنرالات الفراقشية.
الناس الذين يحافظون على إقتصادهم ليس مثل المغرب الذي باع كل شيء لفرنسا