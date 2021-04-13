"إل جي" تقدم تحديثات لأندرويد لمدة 3 سنوات

"إل جي" تقدم تحديثات لأندرويد لمدة 3 سنوات
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 01:18

أعلنت شركة إل جي عن الاستمرار في تقديم تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة 3 سنوات اعتبارا من سنة شراء الهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هذا الأمر ينطبق على الهواتف الذكية، التي تم طرحها في الأسواق منذ عام 2019 أو بعد ذلك، أي هواتف السلسلة G والسلسلة V والهاتف Velvet والهاتف Wing.

جدير بالذكر أن إلى جي أعلنت عن انسحابها من سوق الهواتف الذكية بحلول نهاية يوليو 2021.

أندرويد التكنولوجيا الهواتف الذكية شركة إل جي

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