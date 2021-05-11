إمارة المؤمنين وآية الله .. علماء المغرب يُطالبون الخميني بالتوبة من الكفر

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟
هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.
الحلقة السابعة والعشرون
على الرغم من التعاطف الذي حصل مع الثورة الإيرانية في المغرب فإن ذلك التعاطف ظل في حدود الجانب السياسي؛ بل نعتقد بأن التهليل للثورة لم يكن تهليلا لها في ذاتها بقدر ما كان تهليلا لسقوط نظام صار رمزا للاستبداد السياسي على الصعيد الداخلي. لذلك، فإن الترحيب بالثورة لم يكن ترحيبا بـ”قيام” نظام بقدر ما كان ترحيبا بـ”سقوط” نظام.
لم يكن روح الله الخميني على وئام مع منهج أهل السنة؛ فهو كعالم وزعيم شيعي له اختياراته المذهبية والعقدية التي تخالف في جوانب كثيرة منها ما عليه أهل السنة. وقد سهل هذا مهمة الضرب في الثورة الإيرانية من طرف الأنظمة العربية التي لم تكن تنظر بعين الرضا إليها؛ فإذا كانت الثورة قد أطاحت فعلا بنظام ديكتاتوري قهري، فإنها جاءت بنظام قائم على “الانحراف” الديني ومخالفة أهل السنة والجماعة.
وخلال السنوات الأولى للثورة صدرت مؤلفات عديدة تطعن في عقيدة الخميني ومذهبه، وتتهمه بالغلو والتطرف في مواقفه من القرآن والسنة والصحابة والتاريخ الإسلامي، وتنعته وأتباعه بالرافضة. وكان من تلك الكتب كتاب بعنوان “وجاء دور المجوس” لمحمد سرور بن نايف زين العابدين، الإسلامي السوري زعيم التيار السروري، وكتاب “الخمينية.. شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف” لزعيم الإخوان المسلمين السوريين سعيد حوى. وبعد أن نام التشيع في بطون الكتب قرونا ولم يعد سوى مادة “مدرسية”، راح يستيقظ تدريجيا ويعود إلى واجهة الاهتمام كقوة سياسية وعقيدة دينية خرجت من بطون الكتب لتعيش في الجوار.
أثارت مواقف الخميني، التي بثها بوجه خاص في كتاب “الحكومة الإسلامية”، حفيظة العلماء المغاربة الذين قاموا بوضع فتوى بتكفيره وتحكم عليه بالانحراف. وقد وجه هؤلاء العلماء ــ رؤساء وأعضاء المجالس العلمية التي تم إنشاؤها حديثا (وفيهم بعض علماء رابطة علماء المغرب الذين هم أعضاء في تلك المجالس) ــ نص الفتوى مع رسالة إلى الملك الحسن الثاني، سلمها الدكتور أحمد رمزي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وقتها، جاء فيها: “مولاي: إن علماء مملكتكم الشريفة أصبحوا في المدة الأخيرة لا يرتاح لهم ضمير، فالمخاوف على الدين تساورهم من كل جهة، والخواطر القائمة تقض مضاجعهم في كل حين، وذلك من جراء الهجمات المتوالية التي أصبحت العقيدة الإسلامية تتعرض لها في عدة بلدان من طرف شخصيات مسؤولة تنتمي إلى الإسلام وتعتبره في بلادها أعلى سلطة”، مضيفين في الرسالة: “ولا سيما تصريحات وأقوال إمام الشيعة الخميني التي بلغت الغاية في التحدي والافتراء، وذلك تحذيرا للمسلمين من اعتقاد ما هو مجرد ضلال، وتحصيان لهم من كل بلبلة وخبال”.
أما نص الفتوى فقد ارتكز على ثلاث فقرات مأخوذة من كتاب الخميني “الحكومة الإسلامية”، جاء في واحدة منها: “إن الأنبياء جميعا جاؤوا من أجل إرسال قواعد العدالة في العالم؛ لكنهم لم ينجحوا، وحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر”. وفي الفقرة الثانية يقول الخميني إن الله أبقى الإمام المهدي “ذخرا من أجل البشرية، وسيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء”.
وقد اعتبر علماء المغرب أن في ذلك الكلام تنقيصا من مقام الأنبياء عليهم السلام، ومن مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد، وقالوا إن الخميني “تجاوز بهذه الادعاءات الفاسدة كل ما كان معروفا عن الشيعة، وتطاول حتى على مقام الملائكة والأنبياء والمرسلين، حين جعل مكانة المهدي المنتظر في نظره فوق مكانة الجميع، وزعم أن لا ملاك مقربا ولا نبي مرسلا أفضل منه”. وأضافت الفتوى، تعليقا على كلام الخميني: “وهذا كلام مناقض لعقيدة التوحيد يستنكره كل مسلم، ولا يقبله أي مذهب من المذاهب الإسلامية، ولا يبرئ من الشرك والكفر إلا التوبة والرجوع عنه صراحة، والتبرؤ منه، وصدور بيان بذلك، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيي عن بينة”.
ودعا العلماء، في الأخير، جميع علماء العالم الإسلامي إلى اتخاذ الموقف نفسه و”أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا التيار الهدام، ويذودوا كل شبهة عن عقيدة الإسلام”.
haha maintenant c’est iran.. on a rien a voir avec l’iran c’est un probleme de l’arabie saoudite pas du Maroc, arretez avec vos articles sur l’iran SVP ,merci
الخميني هو اشرف من كل هؤلاء العلماء والحكام ايضا. الشيعة رغم ان مذهبهم غير منطقي الا ان اهله اناس طيبون بطريقة عجيبة ومذهلة. تعرفت على الكثير منهم . اناس طيبون ومضيافون حتى ان احدهم دعاني لزيارته في بلاده وضيافته. وهذا ما لن يقوم به اي سلفي او اخواني حتى في الاحلام.
بالنسبة للدين هم لا يكفرون احدا لهذا لا نجد عندهم اي طائفة متطرفة مثل داعش والقاعدة وما الى ذلك.
سيشهد التاريخ على أن المغرب قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بطلب من بن سلمان.. بني السعود يبدلوك بأول فرصة، تذكرو انهم اختاروا أمريكا على المغرب في تنظيم كأس ألعالم
كونوا موضوعيين ولا تحاولوا إخفاء الشمس وهي ساطعة في عنان السماء
* عيد مبارك سعيد للجميع , و شكرا لهسبريس على نشر هذه السلسلة ,
ولم نشعر بمرور هذا الشهر الفضيل .
* لقد عبرت عن كل ما يروج بخاطري بكل حرية , معتبرا أن الظروف
تغيرت , و الأمس ليس كاليوم . وحسبت أن ما حدث ليس له تأثير
و دون مفعول على الوقت الراهن , لهذا كنت أتوقع أن تكشف حقائق
ما جرى . و لكن لم تتحقق أمنتي .
* لا بأس أن نعرف ما جرى , و لكن ليس للحكم عليها , لأن لكل
حدث زمنه و ظروفه . إذ نكون غير منصفين إذا حكمنا على الماضي
بعين الحاضر …..
سؤال:
لماذا لم نسمع من يطعن في دين الشاه؟هل كانت الخلافة الراشدة قبل الخميني؟ تبا
للذين يقدفون و يسبون الشيعة, في إيران مثلا هناك 84 مليون نسمة و أنا مثلا زرت إيران سنة 2013 و اكتشفت أن كل ما يقال في الإعلام هو فقط كذب و بهثان فهم أناس جد طيبين حقيقة هناك بعض الطقوس التي تتنافي مع مذهبنا السني لاكن كأناس هم جد طيبين, و لاقيت معاملة لم ألاقيها في بعض الدول الخليجية أنا لا أعمم لاكن بعض الخليجيين لديهم نظرة مستفزة تجاه سكان شمال إفريقيا, من حسن حظي سافرت كثيرا حتى أني تعلمت أن لا أحكم عن الأشخاص و الدول حتى أرى الأشياء بأم عيني,
هل انتم بصدد مقارنة دولة نووية دولة تاريخها طويل عريض منذ ال ساسان . مع بلد بتخلف المغرب . ايران التي تجبر عظماء العالم على الجلوس على طاولة المفاوضات صاغرين مع دولة تنتظر فتح القنصليات؟ رحم الله من عرف قدر نفسه .
أية الله الرجل العجوز الذي أسقط أكبر طاغية عرفته البشرية.
فئة من علماء الدِّين الإسلامي جعلوا مِن أنفسهم مطيَّة للحاكم الظَّالم، يُعطونه الشرعية لحُكمه الظالم هذا، ويمنحونه الفتوى التي يريد، في الوقت الذي يريد.
ظاهرة «علماء السَّلاطين» من أسباب تمكين الظَّلمة وتخلُّف الأمة، ومع أنَّ ظهورها قديم إلا أنَّ أثرها الكبير قد استفحل في هذا العصر بما لم يكن سابقًا،
لا شكَّ أن شرفَ العلمِ لا يعلوه شرف، وأنَّ مكانة العالِم لا يعلوها مكانة، وقد ذكر ذلك الحقُّ سبحانه وتعالى حيث قال: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١]، وقال رسول الله ﷺ: (فضلُ العالِم على العابد كَفَضلي على أدناكُم)[1].
إلا أنَّ هذا الشرف قد يَضيع، وهذه المكانة قد تهوي -والعياذ بالله- إذا ابتغى العالم بعِلمِه هذا غيرَ وجهِ الله تعالى، أو جعل مِن عِلمِه هذا وسيلةً للحصول على المكاسب الدنيوية الزائلة، كالمال والجاه وغيرهما، وهذا ما يفعله علماء السلاطين في البلدان العربية.