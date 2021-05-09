أمير المؤمنين وآية الله .. عندما اتهم الحسن الثاني الشيعة بالفتنة

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟

هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.

الحلقة الخامسة والعشرون

اعتمد الملك الحسن الثاني استراتيجية ذات بعد سياسي في إبعاد العلماء المغاربة عن خط التشيع الإيراني، وإمكانية التعاطف مع الثورة الإيرانية من بوابة “التقريب”، على سبيل المثال، بحيث يظل العلماء المغاربة في منأى عن حالة الاستقطاب التي حصلت في أوساط الإسلاميين والعلماء في العالم الإسلامي قاطبة، بحيث شكلت الثورة الإيرانية عامل انقسام في الجبهة الدينية السنية ذاتها.

انصبت تلك الاستراتيجية على الطعن في التشيع واتهامه بأنه عنصر انقسام وعامل من عوامل الفتنة، ولا يمثل عنصر تكامل مع الخط السني، وبذلك أعلن الحسن الثاني رفضه المطلق للأطروحة التي بدأت في البروز حول التكامل بين السنة والشيعة، وحول غياب أي خلاف بين الاثنين بالوزن والحجم الذي يمكن أن يؤثر على العلاقة بينهما. ففي ندوة صحافية عقدها بتاريخ 10 يناير 1981، وجه الحسن الثاني الاتهام إلى جهات عالمية، لم يسمها، باستعمال الشيعة لضرب الإسلام، وقال إن هناك جهات عالمية تعرف بأن هناك 800 مليون مسلم في العالم، ويمكن لهؤلاء أن يتحدوا ويصبحوا قوة، لذلك وظفت الورقة الشيعية لتمزيق وحدة الصف الإسلامي. فالشيعة أقلية لا يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة، أي 10 في المائة من المسلمين، “وإنني لا أزال مقتنعا بأن بعض الشيعة، مثلا الخميني والطائفة الجعفرية العمياء المتطرفة المنغلقة على نفسها هي شيعة تضعف من شأن الإسلام، وهي شيعة لا تمثل إطلاقا الإسلام، هذا الإسلام الذي كان قادرا على حمل جميع العلوم ومظاهر النهضة إلى العالم عن طريق أوروبا والمغرب والأندلس”.

وفي مواجهة ذلك التمدد الشيعي حرص الحسن الثاني على أن يؤسس لبنية سنية في المغرب تكون هذه المرة تحت إشراف الدولة بشكل مباشر، أي أنه اختار أطروحة “تسنن الدولة” كخط سياسي يقطع احتمالات التقاطب الديني، وهذا طبعا لا يمكن أن يحصل إلا بكسب ولاء العلماء لتلك الأطروحة، وتحديد أدوارهم، وضبط المساجد، ومراقبة وتوجيه الخطاب الديني.

وفي خطابه أمام رؤساء وأعضاء المجالس العلمية عام 1984 قال الحسن الثاني إن الإسلام المغربي “سني لطيف بعباد الله، وإسلام المغربي على كل حال إسلام التسامح والتساكن والتجانس، والإسلام المغربي مبني على أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”. أما عن أدوار العلماء فقد حددها في مجرد التنبيه والنصح بينهم وبين المسؤولين في الدولة، لا في علاقتهم المباشرة بالمواطنين، حيث قال: “بقيت مسألة وهي مسألة التنسيق بين الفرقان والسلطان، الفرقان هو أنتم، والسلطان هو ممثل ملك المغرب في الأقاليم وفي الولايات وفي الجهات”.

وبخصوص المساجد، أعلن الحسن الثاني رفضه الترخيص للمساجد حتى لا تصبح وكرا، وقال إن “المساجد كانت دائما حتى في عهد الحماية مرتبطة مباشرة بالملك”.

وقد ربط الملك بين التشيع والبدعة بطريقة غير مباشر، حين اعتبر أن المهمة الأساسية للعلماء هي توطيد السنة، قائلا: “هل من المعقول أن نظن أن البدع الهدامة والمضادة للسنة سيتأتى لها أن تنتشر في ناحيتنا، والحال أن إفريقيا الشمالية بمائة مليون من السكان كلها سنية. لا، أنا لو كنت قائد المروجين ومفتي المفتين للبدع لا أبتدئ في عملي في الشرق ولا في الشرق الأقصى، إلا إذا انتهيت مع خصمي السني في إفريقيا الشمالية”، ثم توجه إلى العلماء بالخطاب قائلا: “فلهذا توجيهي لكم في هذه النقطة بالذات، لا نريد أن نبني عملنا على محاربة البدع، أريد أن نبني عملنا على توطيد السنة”، مضيفا “أناشدكم الله في هذه القضية”.

ولتحقيق هذه الأهداف أكد الملك على توظيف الإعلام التلفزيوني، بحيث يصبح الخطاب الإسلامي السني قريبا من المواطنين، فأعطى توجيهاته بإعداد برامج دينية في التلفزيون تسجل قبليا وتعرض على لجنة خاصة من العلماء يرأسها وزير الأوقاف، مهمتها مراقبة تلك البرامج قبل البث “لأنه ليس من حق أحد أن يرتجل، لأن النصيحة لا تقبل الارتجال”. وقال: “أريد أن يكون علمائي في مستوى الوعظ. يعلون من شأنهم وشأننا”.