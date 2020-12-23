إميلاب تطلق ساعتها الذكية KW66 الجديدة

كشفت شركة إميلاب النقاب عن ساعتها الذكية KW66 الجديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية KW66 الجديدة تعتمد على المعالج Realtek RTL8762C مع 160 كيلوبايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، بينما تبلغ سعة ذاكرة الفلاش المدمجة 128 ميجابايت.

وتأتي الساعة بشاشة TFT حساسة للمس قياس 1.28 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل.

ويتم إنشاء الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية Bluetooth 5.0؛ حيث يتم دعم الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام Android 5.1 أو iOS 9.0 على الأقل.

وتشتمل الساعة على مستشعر للخطوات مع إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب وقياس ضغط الدم وتسجيل الوحدات الرياضية وكذلك مراقبة جودة النوم.

وتمتاز الساعة الذكية بسمك 12.7 ملم وتتمتع بحماية من الآثار الضارة للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، لكنها في الوقت ذاته غير مناسبة للسباحة.

وتعمل البطارية سعة 340 مللي أمبير ساعة حتى 30 يوما في وضع الاستعداد و15 يوما مع الاستخدام اليومي، مع إمكانية التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي وعرض الإشعارات.