إناث الجيش يحرزن لقب كأس العرش للكرة الطائرة

تمكنت إناث فريق الجيش الملكي من نيل لقب كأس العرش في الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019-2020، عقب فوز مستحق في المباراة النهائية على فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وقد انتهت أطوار المقابلة التي احتضنتها القاعة المغطاة المسيرة بمدينة مكناس بتفوق الجيش الملكي بثلاثة أشواط لواحد (25-10 و25-12 و17-25 و25-21).

وكان لقب كأس العرش لموسم 2018-2019 قد عاد إلى فريق الدفاع الحسني الجديدي، وهو اللقب الثاني في مشواره الرياضي.

وستجرى في وقت لاحق السبت أيضا المباراة النهائية لكأس العرش في فئة الذكور، وتجمع بين فريقي الجيش الملكي والفتح الرياضي.