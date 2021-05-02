"إناكتس المغرب" تواكب طموح شباب سوس

أعلنت مُنظمة “إناكتس المغرب” عن تفاصيل برنامجها المُوجه لمواكبة 800 شاب من جهة سوس ماسة، مشيرة إلى أن نسبة النساء المشاركات بلغت 52 في المائة مقابل 48 في المائة من الرجال.

وأضافت المنظمة أنها بعد 4 أشهر من المواكبة أسدلت الستار عن برنامج “Launchpad سوس”، الذي واكبت خلاله 800 شاب من حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة، والمتحدرين من جهة سوس ماسة، لإخراج مشاريعهم على أرض الواقع وتسهيل وصولهم إلى التمويل المالي.

وتم خلال المدة المذكورة تنظيم 41 ورشة عمل ودورات تكوينية، استفاد منها أزيد من 1000 شاب من الجهة.

ويسعى القائمون على مشروع Launchpad”سوس”، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “UNOPS”، والمُمول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج “مشاركة مُواطنة”، إلى “ضمان الاستدامة للمشاريع المستفيدة من الدعم والمواكبة التقنية تحت إشراف فريق من الخبراء لتحسين أدائهم، ودعم وصولهم إلى الأسواق، وتسهيل حصولهم على تمويل مالي، فضلا عن تزويدهم بالدعم اللازم لإنشاء مقاولاتهم، إلى جانب إحداث نظام اقتصادي يتماشى مع طموحات الشباب حاملي المشاريع”، وفق بلاغ المنظمة.

ويندرج مشروع Launchpad” سوس” ضمن برنامج “مشاركة مواطنة”، الذي يدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني، ويولي اهتماما خاصا بكل ما هو مرتبط بالشباب والمساواة بين الجنسين والبيئة، وهو مشروع تم تعميمه على جهات الدار البيضاء- سطات، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية.

وأوضحت المنظمة ذاتها أن أبرز أهداف مشروع Launchpad” سوس” تتمثل في تحسين إمكانية التشغيل، وتقديم الفرصة لـ800 طالب جامعي شاب من الجهة لدخول عالم تنظيم المشاريع الاجتماعية، والمساعدة في تنمية 40 مشروعا مقاولاتيا اجتماعيا، والمساعدة في إحداث وتنمية 10 مؤسسات اجتماعية، وتوفير ما لا يقل عن 30 وظيفة من خلال المؤسسات الاجتماعية المدعومة، فضلا عن تحسين معيشة ما لا يقل عن 300 شخص، وأخيرا خلق حلقة وصل بين أصحاب المشاريع الشباب في كل ما يخص الحصول على التمويل، وولوج الأسواق، والتوجيه وخبرة مختلف الفاعلين.

يذكر أن “إناكتس” منظمـة دوليـة غيـر حكوميـة، تأسست سنة 1975، وهي تعمـل فـي مجـال تمكين الشـباب لخلـق المشـاريع والانخراط في التنميــة المســتدامة.