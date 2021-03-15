إنتر ميلان يتغنى بحكيمي ويصفه بـ"فخر العرب"

إنتر ميلان يتغنى بحكيمي ويصفه بـ"فخر العرب"
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 15 مارس 2021 - 10:17

تغنى نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بالدولي المغربي أشرف حكيمي عقب المباراة التي عرفت انتصار “النيراتزوري”، أمس، بصعوبة على تورينو بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبالتالي الابتعاد في الصدارة.

وغرد الإنتر على “تويتر” واصفا حكيمي بـ”فخر العرب”، في حين كتب الدولي المغربي عبر حسابه “نسير في الطريق الصحيح”، في إشارة إلى مواصلة الإنتر حصد الانتصارات المتوالية واقترابه من اللقب.

وقدم حكيمي مباراة جيدة أمام تورينو بتحركاته وتمريراته الدقيقة، بالإضافة إلى مساهمته في الشق الدفاعي. وقد لعب الدولي المغربي 88 دقيقة قبل أن يترك مكانه لزميله ماتيو دارميان.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإنتر أبدت تشبثها بحكيمي بعد رغبة العديد من الأندية انتدابه، أبرزها تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان.

أشرف حكيمي إنتر ميلان تورينو فخر العرب

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‫تعليقات الزوار

9
  • سكفاندري
    الإثنين 15 مارس 2021 - 10:25

    فخر العرب هو محمد صلاح Mo Salah بدون منازع هاذا لا ينقص من قيمة حكيمي اللاعب المنظبط و الواعد و المحارب.

    -100
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  • علي
    الإثنين 15 مارس 2021 - 10:45

    فخر العرب هم العلماء أمثال منصف السلاوي والودغيري….

    52
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  • [email protected]
    الإثنين 15 مارس 2021 - 10:45

    نعم أنت فخر المغرب وفخر العرب وفقك الله ياأسدنا الغالي…

    24
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  • mre
    الإثنين 15 مارس 2021 - 10:51

    والاثنان مفخرة للعرب وغيرهم في العالم في شتى المجالات
    الرياضة، العلوم، البحث العلمي، ادارة الاعمال واناس بسطاء كذلك يعطون امثلة رائعة لمن يخالطهم بالتعامل الطيب الذي ينبثق من ديننا الحنيف

    16
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  • هشام
    الإثنين 15 مارس 2021 - 10:57

    اليوم يتغنى به وغدا ماروكينو دي ميردا فوري كليوني

    -12
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  • ahead
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:04

    فخر العرب هو المنتخب المغربي. 86 يستحق كل التقدير

    -3
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  • اوس
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:12

    فخر العرب من يخافون الله وليس الفاسدين والقتله

    6
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  • medoujda
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:29

    نعم فخر العرب بإمتياز و اقول لكل معرض الزم الصمت ان كنت مغربي حر حر حر. و لا أبالي بالثرثارين

    2
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  • marroquino
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:42

    هل هو عربي؟!!!! ما الدليل؟ افريقي،نعم، شمال افريقي،نعم، امازيغي، نعم رغما عنه، لأن المغرب هويته الرئيسية الٲمازيغية و الباقي مجرد روافد لن تغيرا شيئا و لا تسمن و لا تغني من جوع!!!

    -1
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