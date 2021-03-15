إنتر ميلان يتغنى بحكيمي ويصفه بـ"فخر العرب"

تغنى نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بالدولي المغربي أشرف حكيمي عقب المباراة التي عرفت انتصار “النيراتزوري”، أمس، بصعوبة على تورينو بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبالتالي الابتعاد في الصدارة.

وغرد الإنتر على “تويتر” واصفا حكيمي بـ”فخر العرب”، في حين كتب الدولي المغربي عبر حسابه “نسير في الطريق الصحيح”، في إشارة إلى مواصلة الإنتر حصد الانتصارات المتوالية واقترابه من اللقب.

وقدم حكيمي مباراة جيدة أمام تورينو بتحركاته وتمريراته الدقيقة، بالإضافة إلى مساهمته في الشق الدفاعي. وقد لعب الدولي المغربي 88 دقيقة قبل أن يترك مكانه لزميله ماتيو دارميان.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإنتر أبدت تشبثها بحكيمي بعد رغبة العديد من الأندية انتدابه، أبرزها تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان.