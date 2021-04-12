"إنتر ميلان " يحتفي بلمسة ساحرة من حكيمي

مدح نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم لاعبه المغربي أشرف حكيمي، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به الأحد ومساهمته الفعالة في فوز فريقه، بهدف دون رد على ضيفه كالياري، ضمن الجولة الـ30 من “الكالتشيو”.

ونشر “النيراتزوري” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة “الأسيست” الرائع لحكيمي الذي سجل منه زميله ماتيو دارميان الهدف الوحيد في المباراة في حدود الدقيقة الـ77، ليظفر رفاق “أسد الأطلس” بنقاط المباراة الثلاث، ويعززوا صدارتهم لـ”الكالتشيو” برصيد 74 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام المنافس المباشر ميلان.

وعلق إنتر على “أسيست” حكيمي قائلا: “خذها أنت وضميرك”، في إشارة إلى أن الكرة الأخيرة من اللاعب المغربي كانت على طبق من ذهب لزميله، ولا تحتاج سوى إيداعها الشباك بلمسة واحدة.

ويعد حكيمي الذي انضم للإنتر الصيف الماضي، من أبرز اللاعبين الواعدين في مركزه على المستوى العالمي، بالنظر إلى العروض المميزة التي يُقدم بقميص “النيراتزوري”، الذي شارك معه في 37 مُباراة في كافة المُسابقات هذا الموسم، سجل خلالها ستة أهداف وصنع سبعة لزملائه.

جدير بالذكر أن حكيمي قد لعب 31 مُباراة بقميص المنتخب الوطني المغربي حتى الآن، وشارك رفقة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ونهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بمصر، كما يعول عليه الجمهور المغربي كثيرا خلال البطولة الإفريقية المقبلة وتصفيات كأس العالم “قطر 2022”.