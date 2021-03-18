إنتر ميلان يمنع حكيمي من الانضمام إلى المنتخب

إنتر ميلان يمنع حكيمي من الانضمام إلى المنتخب
صورة: فريق انتر ميلان
الخميس 18 مارس 2021 - 21:27

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم منعه لجميع لاعبيه الدوليين من الانضمام إلى منتخبات بلدانهم، بسبب تفشي فيروس “كورونا” في صفوف الفريق؛ ما يؤكد غياب “الأسد الأطلسي” أشرف حكيمي عن المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني أمام كل من موريتانيا وبوروندي.

وقال “النيراتزوري”، في بلاغ رسمي له، نُشر على الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تقرر إيقاف جميع نشاطات النادي لمدة أربعة أيام، وعدم إجراء مباراة الإنتر أمام ساسولو التي كانت مقررة السبت المقبل.

وأضاف متصدر “الكالتشيو”، في بلاغه، أنه سيرفض جميع الدعوات، فيما يخص اللاعبين الذين تمت المناداة عليهم لمنتخبات بلدانهم”؛ ما يعني غياب حكيمي عن معسكر “الأسود”.

واختتم إنتر بلاغه مؤكدا أنه، قبل استئناف أنشطته يوم الاثنين المقبل، سيتم إخضاع جميع اللاعبين لفحوصات جديدة، خاصة بالكشف عن فيروس “كورونا”.

وكان الفريق الإيطالي قد أكد إصابة حارس مرماه سمير هاندانوفيتش بالوباء التاجي، قبل أن تتأكد إصابة ستيفان دي فري وماتياس فيتشينو بعد ذلك، ليعلن الفريق حالة الطوارئ ويقرر تشديد الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار “الفيروس”.

أشرف حكيمي إنتر ميلان المنتخب الوطني فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • سكفاندري
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:33

    قرار صائب و جري من ادارة نيرازوري.

    13
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  • Mounir
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:37

    حينما تستدعي اشرف حكيمي للعب ضد موريتانيا وبوروندي فانها اهانة لهذا اللاعب اللذي يساوي 50 مليون دولار.

    21
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  • الصفريوي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:51

    خبر مؤسف . بالتوفيق لحكيمي مسيرة موفقة

    3
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  • ابراهيم
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:51

    من حق الفريق الوطني الاستفادة من المحترفين بسبب أو بدون سبب والشروط الصحية في المغرب احسن من بعض الدول

    -7
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  • علي نايت عمر
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:52

    إنتر ميلان يمنع حكيمي من الانضمام إلى المنتخب….هذا القرار ليس بمشكل….و خاصة ان المنتخبات التي سنواجه ليست بقوية….هذا رأيي و الله اعلم….

    4
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