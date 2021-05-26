إنجاز تاريخي .. نادي فياريال بطلا للدوري الأوروبي

تمكن فريق فياريال من الفوز بلقب الدوري الأوروبي بعد الانتصار على مانشستر يونايتد بركلات الجزاء، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما.
ويعتبر هذا التتويج الأول لفريق فياريال في تاريخه، وقد نجح في التسجيل من ركلة حرة نفذها باريخو وحوّلها جيرارد مورينو بقدمه إلى الشباك في الدقيقة 29.
وتمكن الأوروغوياني كفاني من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 55، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد نهاية الشوطين الإضافيين دون تغيير في النتيجة.
وتميزت ضربات الترجيح بالتشويق، وتمكن فريق فياريال من حسمها لصالحه بعد الركلة الحادية عشر التي استقرت في مرمى دي خيا، معلنة التتويج التاريخي للغواصة الصفراء.
هذه حلاوة كرة القدم فريق بدون تطبيل اعلامي ولا ملايير تهدر على نجوم السيرك مثل الكلون المدعو بوكبا واخرين والجميع اعتبر مانشستر بطل الاوروليك لكن فريق الخواصة السفراء الذي ينتمي الى ضواحي مذينة فالنسيا يكذب الجميع ويحفظ ماء وجه الكرة الاسبانية بدون بهرجة اعلامية ونفخ وتطبيل كما تفعل الالة الاعلامية الفرنسية التي تجاوزت كل حدود اللباقة في النفخ في المدعو بوكبا !!
هنيئا للفريق الإسباني البسيط
من جد وجد و من زرع حصد
يجب تغيير بطولة اليوروباليغ الى بطولة اوناي ايمري ليغ ..
صراحة كنت أشجع المان يو لسببين.أولاهما كون المانشيستير نادي أوربي مرجعي .والثاني لكون النادي الآخر يمثل بلدا عدوا لبلدنا الحبيب المغرب .من الآن فصاعدا ني ريال ني بارصا.من يشجعهم سيفتقد للوطنية والكرامة.
و المدرب البورقعاوي أوناي إيمري دخل أيضا التاريخ وبالتخصص في هذه المسابقة الاوروبية حيث حقق اليوم اللقب الرابع فيها بعد 3 القاب مع فريق اشبيلية على التوالي (رقم قياسي آخر) في النظام الجديد للمسابقة