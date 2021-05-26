إنجاز تاريخي .. نادي فياريال بطلا للدوري الأوروبي

تمكن فريق فياريال من الفوز بلقب الدوري الأوروبي بعد الانتصار على مانشستر يونايتد بركلات الجزاء، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويعتبر هذا التتويج الأول لفريق فياريال في تاريخه، وقد نجح في التسجيل من ركلة حرة نفذها باريخو وحوّلها جيرارد مورينو بقدمه إلى الشباك في الدقيقة 29.

وتمكن الأوروغوياني كفاني من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 55، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد نهاية الشوطين الإضافيين دون تغيير في النتيجة.

وتميزت ضربات الترجيح بالتشويق، وتمكن فريق فياريال من حسمها لصالحه بعد الركلة الحادية عشر التي استقرت في مرمى دي خيا، معلنة التتويج التاريخي للغواصة الصفراء.