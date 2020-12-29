إنجلترا تحظر الوجبات غير الصحية في "السوبر ماركت"

قررت سلطات إنجلترا منع “السوبر ماركت” من عرض الأطعمة والمشروبات غير الصحية، كجزء من حملة الحكومة المقترحة ضد السمنة.

ووفق ما نشرته صحيفة “ذا كارديان”، فقد أشاد مهتمون بقطاع الصحة بالقيود المتخذة، باعتبارها خطوة أولى جريئة في حملة “داونينج ستريت” الموعودة، بهدف مكافحة مرض السمنة، وإيقاف جميع عروض الشراء بالجملة للأطعمة والمشروبات عالية الدهون أو عالية السكر.

كما أنه سيتم تطبيق قيود على الدفع بمواقع المبيعات الأخرى، مثل مداخل المتاجر أو غيرها. إضافة إلى تطبيق قواعد مماثلة على مواقع الويب، ومنع روابط المبيعات للأطعمة غير الصحية على الصفحات الرئيسة أو صفحات الدفع.

تجدر الإشارة إلى أن القيود ستدخل حيز التنفيذ، بعد مشاورات أولا، في أبريل 2022.