إنفانتينو: هذه أسباب زيارتي إلى الرباط .. ونناقش تطوير كرة القدم المغربية

عبر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن سعادته بالوجود في المغرب، بعد أن حط الرحال، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط.

وقال إن هذه الزيارة تدخل في نطاق العمل مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لمناقشة المشاريع المستقبلية المتعلقة بكرة القدم المغربية والإفريقية.

وقال إنفانتينو، في تصريحات عقب وصوله إلى الرباط، إن المغرب يلعب دورا مهما ويعد قاطرة في تطوير كرة القدم المحلية، مردفا: “جئت إلى هنا مرات عديدة.. إلى جانب الشغف الكبير الذي يكنه هذا البلد لكرة القدم، يلاحظ أيضا الجدية الكبيرة في عمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير اللعبة”.

وأضاف: “لهذا السبب نحن هنا، من أجل تباحث سبل تطعيم هذا العمل أكثر.. المغرب يزخر ببنيات تحتية مهمة؛ منها مركز محمد السادس لكرة القدم، والتي يمكن أن تستفيد منها إفريقيا والعالم”.

وأكد المتحدث نفسه أن النقاش سيدور بالأساس حول مشاريع وبرامح لتطوير الممارسة لدى الشباب ولدى كرة القدم النسوية، وتطوير اللعبة بشكل عام، مردفا: “هذه فرصة جيدة لمناقشة النقاط المذكورة، والعودة بمجموعة من الأفكار بخصوص برنامج تطوير مستقبل كرة القدم المحلية والإفريقية”.

جدير بالذكر أن لقاء جمع، صباح اليوم، جياني إنفانتينو بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.