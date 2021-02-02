إنقاذ كلبة نصف مجمدة في سيبيريا

أنقذ قرويون في سيبيريا، بأعجوبة، كلبة ضالة عُثر عليها حية ونصفها مجمد، في برد قارس وصلت فيه درجة الحرارة إلى ما يقل عن 54 درجة مئوية.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد حُررت الكلبة، التي كانت شبه مجمدة وعلى وشك الموت، من قبل مجموعة من السكان المحليين في قرية تشوراباتشا، بعدما سمعت عاملة بمستشفى صرخاتها اليائسة طالبة المساعدة.

كما منحتها عاملة المطبخ بالمستشفى عينه، الذي يبعد 5070 كيلومترا من موسكو العاصمة، الرعاية الكافية بمنزلها، من خلال إطعامها وتعقيمها ثم إعادتها إلى الشارع.