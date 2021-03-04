إنقاذ متسلقيْن تائهيْن في مرتفعات نواحي الفنيدق

تدخلت السلطة المحلية بجماعة بليونش نواحي مدينة الفنيدق من أجل إنقاذ مواطنين قاما بتسلق قمة جبل موسى، وتواريا عن الأنظار قبل أن يطلقا نداء استغاثة طلبا للمساعدة.

وتفاعلت السلطات المحلية والساكنة مع واقعة الاختفاء، إذ تجند موظف تابع لوزارة الداخلية ومتطوعون من أبناء المنطقة من أجل تقديم يد المساعدة والبحث عن التائهين، رغم الأجواء الجوية الصعبة التي عرفتها المنطقة.

سوء أحوال الطقس والضباب الكثيف ووعورة المسالك لم تنقص من الرغبة في العثور على المتسلقين العالقين، فتكونت فرق إنقاذ من متطوعين وأعوان السلطة، وسلك كل فريق مسلكا، مستعينين بمصابيح يدوية وأجهزة تحديد المواقع “GPS”.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في التعبئة وعملية البحث، ليتم العثور على الشابين، اللذين عاشا ساعات رعب حقيقية كادت أن تودي بحياتهما، لولا الألطاف الإلهية.