"إنوي" أحسن شبكة للأنترنت النقال في 2020

حقق المشغل الرقمي إنوي أفضل نتيجة إجمالية لسنة 2020، وفق تقرير “nPerf”، ليحصل للمرة الرابعة على لقب “أحسن شبكة للأنترنيت النقال بالمغرب”.

وتصدر إنوي ترتيب “nPerf” برصيد 64375 نقطة. ووضع هذا الترتيب على أساس مئات الآلاف من القياسات التي أجراها المستخدمون على الشبكات النقالة بالمغرب من خلال اختبار سرعة الصبيب، وأداء الفيديو، وجودة الولوج إلى خدمات الأنترنيت.

ويكرس هذا الاعتراف، بحسب بلاغ لإنوي، جهود هذا المتعهد في مجال الاتصالات المستمرة من أجل تعزيز الإدماج الرقمي بالمغرب وتقديم تغطية شبكية قوية وفعالة في جميع أنحاء المملكة.

ويمثل هذا الأمر دليلا ملموسا على التزام الفاعل الاتصالاتي المستمر منذ سنوات بتعزيز وتطوير البنية التحتية، حتى يتسنى تقديم أفضل تجربة للزبناء.

ويرسخ هذا الاعتراف الجهود التي بذلها إنوي منذ سنوات عدة من أجل الاستثمار في شبكة تمكن من تزويد المغاربة بأفضل تغطية، وكذا الارتقاء بجودة الخدمات والحلول الملائمة وذات الصبيب العالي، لا سيما من خلال عروض “i-dar”.

ونظرا للطلب الاستثنائي الذي عرفته سنة 2020 فيما يخص خدمات التواصل بالمنزل، وإلى جانب الاستخدامات الجديدة التي حتمها كل من العمل والدراسة عن بعد، فقد تم تعديل الصبيب العالي لإنوي، سواء الثابت أو النقال، وكذلك تطوير المنصات السحابية “cloud” بما يتماشى مع الاحتياجات الجديدة للمغاربة، سواء الأفراد أو الشركات.

وتضم منصة “nPerf” ما لا يقل عن 3.6 ملايين مستخدم عبر العالم، كما تعد منصة موثوقة من لدن أكبر فاعلي الاتصالات في العالم، حيث تمكن من تحديد جودة الاتصالات بالهاتف (2G، G3، 4G والويفي) من خلال سلسلة كاملة من اختبارات السرعة وتصفح الأنترنيت وبث الفيديو.

ويقوم التطبيق كذلك بتقييم الطاقة التقنية المرتبطة باتصال معين عن طريق قياس جودة الشبكات كما ينظر إليها الزبناء في الأماكن التي يستخدمون فيها هواتفهم الذكية.