إهانة موظفين تقيل مديرة "اليونسكو" في الرباط

وفق مصادر إعلامية، أقيلت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بالمغرب من منصبها على رأس مكتب المنظمة ذاتها بالرباط.

وحسب “جون أفريك” فإن هذه الإقالة مرتبطة بتعامل غولدا الخوري مع الفريق المغربي بمكتب “اليونسكو” في الرباط.

وذكر المصدر نفسه أن أربعة موظفين مغاربة رفعوا، في شهر يوليوز من السنة الماضية، شكاية داخلية بالخوري، يتهمونها فيها بخلق بيئة عمل “عدائية”، ووصف بعضهم بتعابير مثل “فاشلين” و”غير متعلمين”.

ومن أسباب إقالة المسؤولة سالفة الذكر، أيضا، مقارنة مكتب الرباط بـ”حديقة حيوانات”؛ وهو ما أدى إلى تضامن موظفين دوليين مع زملائهم المغاربة.

ووفق المصدر ذاته، فإن المسؤول الذي من المرتقب أن يخلف اللبنانية غولدا الخوري على رأس مكتب “اليونسكو” بالرباط هو النمساوي ألكسندر شيشليك، الذي التحق بالمنظمة سنة 1993 وكان مسؤولا على برامج مرتبطة بالموسيقى والفنون والصناعات الثقافية وحقوق الإنسان قبل أن يدير القطاع الخاص بالشباب والرياضة في المنظمة ذاتها منذ 2012.