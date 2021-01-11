إيداع خمسيني اغتصب "معاقا" سجن ورزازات

قرر الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات، الأحد، إيداع خمسيني السجن المحلي بورزازات ومتابعته في حالة اعتقال، لتورطه في اغتصاب طفل قاصر معاق.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، قررت إيداع المتهم السجن المحلي بعد إقراره بالمنسوب إليه، في محضر الاستماع لدى الدرك الملكي لبومالن دادس والنيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر عينها أن الضحية، البالغ من العمر 16 سنة، وينحدر من أيت إبريرن بقيادة أيت سدرات الجبل، كان يعاني من إعاقة ومشاكل عقلية، بالإضافة إلى كونه يعيش حياة التشرد، مضيفة أن المتهم استغل الظروف الاجتماعية والعقلية للضحية ليمارس عليه شذوذه الجنسي.

وحسب المعلومات التي وفرتها المصادر ذاتها، فإن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس تمكنت، منتصف ليلة أمس، من توقيف المتهم في حالة تلبس وهو يمارس الجنس على قاصر معاق ومشرد، ليتم توقيفه مع إخضاع الضحية لخبرة طبية أكدت تعرضه للاغتصاب.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الخمسيني لديه محل تجاري وسط مدينة بومالن دادس، وكان الضحية يزوره في محله التجاري ويغريه ليستغله جنسيا، موضحة أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه في تصريحاته التلقائية أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة.