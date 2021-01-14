إيداع صاحب قناة "بلا حدود" السجن المحلي عكاشة
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يناير 2021 - 19:18
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إيداع المدعو “م.ع”، صاحب قناة “بلا حدود” على “يوتيوب”، السجن المحلي “عكاشة”، مع تحديد جلسة استنطاقه بتاريخ 02/02/2021.
وكان قد تم تقديم المعني، زوال اليوم، من طرف الفرقة الوطنية بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، وذلك لتورطه في قضايا عدة تتعلق بالتشهير والقذف وإهانة هيئات منظمة ونشر صور أشخاص بدون موافقتهم.
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دابا بدل اسم القناة ديالك إلى: ((بحدود))
باش تعرف حدودك و تدخل سوق جواك…
شفتو تأثير بوق تنظيم الإخوان الإرهابيين؟
قل لتميم و جزيرته يفكوك
يجب معاقبة جميع اصحاب قناة اليوتوب. وذلك للاعمال الغير
محترمة التي ينشرونها. وخاصة صاحبات الروتين اليومي.
يستحق الاعدام صاحب هذه القناة تسبب في اضرار كثيرة لمجموعة من الأشخاص وجب تطبيق اقصى العقوبات في حقه
على سلامتو واخا تعطلو عليه لانه مدة هادي وهو يتكلم في الجميع مع انه ليس بصحفى ولا غير ذلك .مستوى ضعيف وديال الزنقة.
ما معنى هيئات منظمة؟
هذه الهيئات عبارة عن اشخاص. وهؤلاء الاشخاص يمكن ان يخطؤوا ويقوموا بتجاوزات او انتهاكات لحق انسان اخر.
هل اصبحت هذه الهيئات معصومة وكل من ينتقدها يحاكم ويسجن؟
هذا الامر اعتقد انه قد اصبح خطيرا. لا بد من حرية التعبير والانتقاد فهي حق انساني مقدس.
ترامب دائما ينتقده الشعب.
ماكرون دائما ينتقد من طرف الشعب.
انجيلا ميركل دائما تنتقد.
بوتين ينتقد دائما.
ملوك ورؤساء اسرائيل واسبانيا وبلجيكا والدانمارك والسويد والبرازيل دائما ينتقدون.
ويخرجون مبتسمين ويردون على منتقديهم.
هل اصبح المسؤولون في المغرب فوق السلطة وفوق النقد؟
ان هذا الامر خطير جدا 0
جا وقت تنقية اليوتيوب حيت زادو فيه بزاف غير جيب افم وقول تشهير ضرب مؤسسات تنمر كذوب تطياح الباطل واش من اجل فلوس تتبيعو لي قدامكم ولي وراكوم ؟
يجب محاسبة أيضا كل أصحاب الحسابات الفيسبوكية المستعارة وبمعنى آخر الذباب الإلكتروني. …..
you tube c est juste (chouha )
هل هناك نفس العقوبة بالنسبة لي صاحبات الروتيني اليومي ؟؟؟؟
للبلد أمن وإجراءات،ومن أراد استغلال هذه الأشياء (التشهير،والقذف،والإهانة،ونشر صور لأشخاص…)لخلق الفوضى،فهذه الأمور لا تسمح بها الدولة،فالقانون فوق الجميع.
بالنسبة لقنوات روتيني اليومي فهن يسءن لانفسهن و لا يبتزن اي احد و انا الوم من يتابعها فلولا المشاهدات لما واصلت بثها و لكن قنوات القران و الدروس الدينية لا تستمر بسبب قلة الاهتمام بها
اما قنوات التشهير بالاشخاص فهدا ابتزاز و وجب متابعة اصحابها
واااو شكرا للامن انه محمد اينان صاحب قناة بلا حدود يسكن بجرسيف من اصول ريفية متعصبة كان يمارس الابتزاز والتشهير بالاضافة الى علاقته مع مسؤولين امنيين كانو يكنون الضغينة للحموشي بالاضافة الر الحرب الدائرة بين نادي القضاة سب القاضي ******* والسيد ****** بالاضافة الى دنيا باطمة التي شهرو بها للاسف يجب معاقبتة باكتر من 6 سنوات ليتعض
اصبح اللي ماعندو شغل و عاطل عن العمل كايدير قناة ف اليوتيوب و جيب يا فم و قول، لا مستوى لا احترام، كلام زنقاوي و رمي الناس بالباطل و التشهير بهم و اظهار صورهم دون موافقتهم، امثاله يستحق السجن لانه مثل هذه النماذج تجاوزوا كل الحدود