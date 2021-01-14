إيداع صاحب قناة "بلا حدود" السجن المحلي عكاشة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إيداع المدعو “م.ع”، صاحب قناة “بلا حدود” على “يوتيوب”، السجن المحلي “عكاشة”، مع تحديد جلسة استنطاقه بتاريخ 02/02/2021.

وكان قد تم تقديم المعني، زوال اليوم، من طرف الفرقة الوطنية بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، وذلك لتورطه في قضايا عدة تتعلق بالتشهير والقذف وإهانة هيئات منظمة ونشر صور أشخاص بدون موافقتهم.