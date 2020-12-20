إيران تسجل 177 وفاة نتيجة الجائحة خلال 24 ساعة

إيران تسجل 177 وفاة نتيجة الجائحة خلال 24 ساعة
أرشيف
الأحد 20 دجنبر 2020 - 14:59

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 177 حالة وفاة و6312 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و 158 ألف حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 53 ألفا و 625 حالة.

وأشار المصدر إلى أن 5563 من المصابين في وضع صحي حرج، وعدد المتعافين تجاوز 885 ألف حالة بناء على المعطيات الرسمية.

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