إيران تنفذ حكم الإعدام في المعارض "روح الله زم"

نفذت إيران حكم الإعدام، السبت، في زعيم المعارضة السابق روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم في حقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية شتاء 2017-2018.

وقال التلفزيون الرسمي إن زم “المعادي للثورة” أعدم شنقا صباح السبت بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب “خطورة الجرائم” التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين اسماعيلي، أعلن الثلاثاء أن هذه الهيئة بتت “قبل أكثر من شهر” في قضية زم، وثبتت “الحكم الصادر في حقه (في يونيو) من قبل المحكمة الثورية” في طهران.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تغريدة أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر في حق زم، الذي وصفته بأنه “صحافي ومعارض”، يشكل “تصعيدا صادما في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع”.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل سريعا لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي “لكي يلغي هذا الحكم القاسي”.

وعاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.