إيران تنفذ حكم الإعدام في المعارض "روح الله زم"

إيران تنفذ حكم الإعدام في المعارض "روح الله زم"
السبت 12 دجنبر 2020 - 18:55

نفذت إيران حكم الإعدام، السبت، في زعيم المعارضة السابق روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم في حقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية شتاء 2017-2018.

وقال التلفزيون الرسمي إن زم “المعادي للثورة” أعدم شنقا صباح السبت بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب “خطورة الجرائم” التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين اسماعيلي، أعلن الثلاثاء أن هذه الهيئة بتت “قبل أكثر من شهر” في قضية زم، وثبتت “الحكم الصادر في حقه (في يونيو) من قبل المحكمة الثورية” في طهران.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تغريدة أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر في حق زم، الذي وصفته بأنه “صحافي ومعارض”، يشكل “تصعيدا صادما في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع”.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل سريعا لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي “لكي يلغي هذا الحكم القاسي”.

وعاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.

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‫تعليقات الزوار

11
  • المسلم المعتدل
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    نظام الملالي في إيران نظام ظالم. كفى ما يفعله في سوريا. و لكن غدا لناظره قريب سيرى من على حق و من على باطل.

    12
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  • كريم 3333
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    سياسة الغطرسة الاعدام الاعدام هو مايسيطر على عقولهم. الفرس اخطر قوم على وجه الارض الدول تتقدم وهم يفكرون الا في اعدام البشر. قوم الفراعنة.

    2
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  • سليمان
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    الهمجية و النفاق و التضليل السياسي….لأجل سيطرة آيات الله ولو كلف دالك القضاء على جل الإيرانيين

    109
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  • مرشد الشيطان .
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    اي نظام يحكم بالإعدام على الصحافيين يعتبر نظاما همجيا وجب اقتلاعه من الجذور لأن الرأي يجابه بالرأي وليس بالمصاقل .

    112
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  • مواطن من المغرب
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    مثل تلك الأحكام بخصوص قادة الاحتجاجات مطبقة في إيران والصين وروسيا والسعودية…

    64
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  • Ahmed
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لا لإعدام اصحاب الرأي والصحافيين ومعارضي الأنظمة نعم لإعدام المجرمين القتلة الذين ثبتت ادانتهم .

    92
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  • Amsterdam west
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    هذا هو مصير الذين وضعوا أيديهم في أيدي المخابرات الأجنبية ومنها الأمريكية والصهيونية والفرنسية.
    روح الله زم كان يعيش في فرنسا تحت الحراسة المشددة ويقود منظمة komala وله فضائية تسمى Iran International تقوم بعض الأنظمة الخليجية بتمويلها لزعزعة النظام في إيران .
    إستدرجتة المخابرات الإيرانية إلى العراق وتم القبض عليه ونـال جزاءه العادل كما حدث لقائد مجموعة جند العدل البلوشية الذي يتخذ من باكستان مقر لــه.

    -16
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  • simo
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    إيران استنكرت تطبيع المغرب مع إسرائيل واتهمته بالخيانة خاصة في الدول الإسلامية. فماذا نقول على خيانة إيران لوحدتنا الترابية وتدريبها للبوليزاريو خاصة الصواريخ المضادة للدروع لقتل جنودنا في الصحراء زيادة على الدعم السياسي؟ فلو وقفت الدول الإسلامية معنا لما كنا دخلنا التطبيع.

    18
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  • احمد
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    الانظمة الدينية كلها ارهابية ولا تعرف الانسنية ولا حقوق الانسان. وهذا ما يفرض علينا جميعا مواجهة الحركات الدينية المتطرفة التي تريد إاقة دولة دينية.

    3
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  • عادل
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    لو كان في دولة أخرى لكان ٱعتقل بتهم تحرش أو ٱغتصاب.

    9
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  • مواطن مغربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    هذا هو لب الفساد في الأرض .جريمة بشعة بكل المقاييس .من فوض لكم قتل الناس لآرائهم .يا من تدعون الاسلام . حاشى لله تنسبون دولتكم دولة إسلامية والإسلام بريئ مما تدعون .خربان الخليج .سوريا ،لبنان واليمن والعراق وحتى بلدكم ايران .

    9
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