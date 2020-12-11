"إيسيسكو" تدعم خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان

"إيسيسكو" تدعم خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:40

وقّع سالم بن محمد المالك، المدير العامة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اتفاقية شراكة إطار من أجل التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اتفاقية الشراكة الإطار الموقعة بين الجانبين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأتي تكريسا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان الأساسية، المضمّنة في دستور 2011، وانسجاما مع مهمة “إيسيسكو” في حشد التزام أقوى لدى الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم الإسلامي في هذا المجال.

وتعهدت “إسيسكو” ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، بالتعاون من أجل تحقيق الأهداف الخاصة المحددة المنصوص عليها في الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تدخل ضمن مجالات اختصاص “إسيسكو”.

وتتمثل هذه الإجراءات، التي سيجري تشكيل لجنة متابعةٍ تشرف على جميع مراحل تنفيذها، في الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية، والإطار القانوني والمؤسساتي.

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‫تعليقات الزوار

4
  • البجعدي
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    حقوق الإنسان !!! أليس من حقي أن أختار اللقاح الأوروبي أو صيني ؟؟ أليس من حق الأغلبية رفض التطبيع مع اليهود ؟؟؟ حقوق الإنسان و المغاربة يعاملون كأنهم قاصرين !!!

    4
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  • عبدالله
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    يجب على الحكومة الإسبانية أن تختار اما معنا أو ضدنا.

    1
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  • محمد العربي الامازيغي
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    ..اي توقيع..واين حقوق الانسان??..وكل يوم نسمع عن تهمة ملفقة او حبس مواطن برئ..او..او..او..الضابطة وهيبة..و المحامي البطل الشجاع زيان و بوعشرين و المهداوي..والريسوني و الراضي..و..و..الائحة طويلة طويلة..يندى لها جبين الفاسدين الطغاة في بلدي الجميل المغتال..

    1
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  • عادل ابو العدالة
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    قليل من الدول الاسلامية تؤمن بحقوق الانسان بالحريات الشخصية و بحرية الصحافة و حرية المرأة و خاصة الدول الدينية الثيولوجية الرجعية الظلامية ( أيران, السعودية , طالبان ,حسن بلقية, و أخيرا تركيا الاردوغانية ) يجب وضع النقاط على الحروف " فحبل الكذب أطوله قصير …و حبل الصدق ماض في المزيد " و الله اعلم

    -3
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