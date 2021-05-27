"إيسيسكو" تكرم أمين رابطة العالم الإسلامي

"إيسيسكو" تكرم أمين رابطة العالم الإسلامي
صورة: خاص
الخميس 27 ماي 2021 - 19:40

تقديرا لجهوده في خدمة العمل الإسلامي المشترك وتعزيز القيم الحضارية في السيرة النبوية، كرمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور محمدا بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إذ سلمه الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لـ”الإيسيسكو”، الدرع الذهبي للمنظمة، الخميس، بمقر “الإيسيسكو” في الرباط، خلال انعقاد المؤتمر الدولي حول القيم الحضارية في السيرة النبوية.

وأكد الدكتور المالك أن هذا التكريم جاء تقديرا وعرفانا من منظمة “الإيسيسكو” لما قدمه الدكتور العيسى ورابطة العالم الإسلامي من دعم غير محدود لقضايا المسلمين في العالم أجمع، سواء داخل الدول الإسلامية أو خارجها، إضافة إلى جهوده في إرساء السلم العالمي، منوها بجهود الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في خدمة السيرة النبوية.

وجدد المدير العام لـ”الإيسيسكو” التأكيد على أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ستواصل العمل مع رابطة العالم الإسلامي لخدمة قضايا الأمة وتقديم الصورة الحضارية للإسلام.

الإيسيسكو تكريم رابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى

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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن
    الخميس 27 ماي 2021 - 19:49

    السيد العيسى يستحق التكريم عرفانا بجهوده المقدمة في خدمة الدين و السلام و التعايش و انه يستحق

    0
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  • raad
    الخميس 27 ماي 2021 - 19:52

    دائما يكرم من يراه الحاكم في مصلحته اما العلماء الذين لهم الاولوية والأحقية في هذا التكريم فهم محاصرين بين كتبهم و محبيهم…. وإنشاء ألله هو مكرمهم وجائزتهم الجنة ….

    1
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