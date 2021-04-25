إيطاليا تخفف بعض تدابير محاربة "كوفيد-19"

إيطاليا تخفف بعض تدابير محاربة "كوفيد-19"
صورة: أرشيف
الأحد 25 أبريل 2021 - 16:32

من المقرر أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلى بعض المناطق في إيطاليا غدا الاثنين، حيث سوف يتم السماح للمطاعم والحانات باستقبال الزبائن في المناطق المفتوحة، كما ستعيد المتاحف فتح أبوابها.

وسوف يعود عمل الكثير من المواقع الأثرية الشهيرة والمؤسسات الثقافية في المدن الكبرى، مثل بالاتسو بارابيرني في روما أو دار أوبرا تياترو لا فينشي في فيينا.

وبجانب روما وفينيسيا، تم السماح لمناطق في “المناطق الصفراء” باستئناف عمل المؤسسات الثقافية بها، وتشمل ميلانو ومنطقة توسكاني.

وكان ماريو دراغي، رئيس الوزراء، قد صادق، الأسبوع الماضي، على خريطة طريق تضع خطة لتخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس “كورونا”.

ووفقا للخطة، يمكن أن تفتح حمامات السباحة “في المناطق الصفراء” أبوابها مجددا ابتداء من 15 ماي المقبل، كما يمكن أن تستقبل المطاعم الزبائن في المساحات المغلقة ابتداء من الأول من يونيو المقبل.

وفي ظل تدهور الوضع الوبائي في الهند، بالإضافة إلى السلالة الهندية من الفيروس، قال روبرتو سبيرانزا، وزير الصحة الإيطالي، الأحد، إن أي شخص كان في الهند خلال الـ14 يوما الماضية لا يمكنه دخول إيطاليا ما لم يكن من المقيمين في البلاد.

إيطاليا المناطق الصفراء تخفيف القيود فيروس كورونا

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