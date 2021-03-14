إيطاليا تسابق الزمن قبل بداية "حجر شامل" جديد

هرع الإيطاليون إلى الحدائق وفضاءات التسوق المركزية وقاعات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم البلاد إلى الحجر الصحي الشامل، يوم غد الاثنين، في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ودفع الطقس المشمس الأشخاص للخروج إلى التنزه، وهو تقليد بمناسبة “عيد الفصح” الذي يتم الاحتفال به غدا الإثنين، بينما احتشد الكثير من الشباب دون كمامات، مما دفع الشرطة لتحرير غرامات في حقهم.
وذكرت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، نقلا عن اتحاد تجارة التجزئة في البلاد “كونفيسيرسينتي”، أن صالونات تصفيف الشعر وقاعات التجميل شهدت أيضا زيادة في الحجوزات بنسبة 100%.
وشهدت إيطاليا، التي كانت محور الوباء الأوروبي في موجة التفشي الأولى قبل عام، أكثر من 100 ألف حالة وفاة؛ وهو أعلى رقم على صعيد القارة بعد المملكة المتحدة.
نيرون مات ولم تمت روما…….
اللهم ارفع عنا الوباء….
يبدوا ان مصدر الفيروس هو إيطاليا فحتى منطمة الصحة فتقريرها قالت ان استبعدت ان يكون المصدر من احد المختبرات كما شكت في ان تكون وهان المصدر، على كل حال نتمنى ان لا تسير دول العالم في نفس الاتجاه وتغلق الدول من جديد خاصة اننا على بعد يومين من ذكرى فرض الحجر الصحي الشامل ببلادنا نتمنى ان تسرع الشركات انتاج اللقاح والقضاء على الفيروس الذي قلب الدنيا رأسا على عقب
عيد الفصح أو القيامة ليس غدا الإثنين و لكن يوم الأحد 4 أبريل بينما يوم الإثنين 5 أبريل هو يوم عيد الفصح الأصغر و هو كذلك يوم عطلة و خلال هذه الفترة قررت الحكومة الإيطالية أن تخضع إيطاليا للحجر الصحي الشامل.
أما فيما يخص الفترة التي تسبق عيد الفصح فالقانون الساري المفعول هو قانون الجهة حيث أن كل جهة تفشى فيها الوباء بمعدل 250 حالة في كل 100 ألف نسمة تصبح منطقة حمراء خاضعة للحجر الصحي
معظم جهات الجمهورية هي مناطق حمراء و لكن هناك مناطق برتقاليه نسبة تفشي الوباء فيها متوسطة و هناك مناطق صفراء نسبة تفشي الوباء فيها قليلة بالإضافة إلى جهة بيضاء و هي جهة سردينيا نظرا لضئالة الحالات المسجلة و الحياة فيها عادية.
عيد الفصح Pasqua ليس يوم غدا الاثنين!
علينا ان نميز بين الصح و الخطأ.وبين النافع والضر.ولذا علينا استخدام العقل وتفضيله عن العاطفة والنرجيسية والأنانية.ليكن في علمك ان هذا الوباء خلف ولازال يخلف ضحايا بين المواطنين والمواطنات.وكم من اسرة او عائلة فارقت أغلى حبيب.وكم من مريض يعاني من توابع هذا الفيروس.تحولت الاصابة به الى امراض مزمنة تفرض على البعض التعايش معها والله اعلم كيف ستنتهي حياة هؤلاء الضحايا.علينا ان نكون عقلاء . صحيح ان الحجر الصحي يخلف ضحاياه اجتماعبا واقتصاديا..ولذا على الجميع ان يجد حلا وسطيا.واامشكل ان أغلبنا يرفض هذا الحل.اذ تجد الجميع لا يحترم شروط الوقاية الاحترازية.فأين وليت وجهك تجد الأغلبية لا يرتدون الكمامات بشكل صحيح.ولا يحترمون التباعد ولا النظافة.بعد مناولة النفوذ مثلا ببن ايدهم.اما في المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة.لا تتوفر شروط احترام التعليمات وزارة الصحة.المهم عنذ هؤلاء هو ربح المال على حساب سلامة المواطنين والمواطنات..المهم عندي كل من يخاف على سلامته وسلامة أسرته وعائلته ان بحذو حذو العقلاء.والله المستعان
الاغلاق. هو. الحل. للقظاء. على. الفيروس. القاتل