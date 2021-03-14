إيطاليا تسابق الزمن قبل بداية "حجر شامل" جديد

هرع الإيطاليون إلى الحدائق وفضاءات التسوق المركزية وقاعات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم البلاد إلى الحجر الصحي الشامل، يوم غد الاثنين، في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودفع الطقس المشمس الأشخاص للخروج إلى التنزه، وهو تقليد بمناسبة “عيد الفصح” الذي يتم الاحتفال به غدا الإثنين، بينما احتشد الكثير من الشباب دون كمامات، مما دفع الشرطة لتحرير غرامات في حقهم.

وذكرت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، نقلا عن اتحاد تجارة التجزئة في البلاد “كونفيسيرسينتي”، أن صالونات تصفيف الشعر وقاعات التجميل شهدت أيضا زيادة في الحجوزات بنسبة 100%.

وشهدت إيطاليا، التي كانت محور الوباء الأوروبي في موجة التفشي الأولى قبل عام، أكثر من 100 ألف حالة وفاة؛ وهو أعلى رقم على صعيد القارة بعد المملكة المتحدة.