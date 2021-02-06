إيطاليا تعطي مرضى بـ"الفيروس" الأجسام المضادة

إيطاليا تعطي مرضى بـ"الفيروس" الأجسام المضادة
صورة: أ.ف.ب
السبت 6 فبراير 2021 - 17:36

قال روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة الإيطالي، اليوم السبت، إن بلاده ستسرع من وتيرة الموافقة على العلاجات باستخدام الأجسام المضادة مع مرضى بأعينهم من المصابين بـ”كوفيد-19″.

وأضاف الوزير، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه وقع على مرسوم يجيز العلاجات باستخدام الأجسام المضادة “وحيدة النسيلة”، وهي في الغالب أجسام مضادة معدلة وراثيا.

وأشار سبيرانتسا إلى أن هيئة الأدوية الإيطالية ومجلس الصحة بالدولة أعطيا الضوء الأخضر للعلاج. وكتب الوزير: “لذلك، وبجانب اللقاحات، لدينا فرصة إضافية لمكافحة “كوفيد 19″”.

وقالت هيئة الأدوية الإيطالية إن حالة الطوارئ تعني إمكانية تقديم مثل هذه العلاجات للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، على الرغم من نقص البيانات و”عدم اليقين بشأن فائدة هذه الأدوية”.

ويمكن تقديم هذا العلاج للأشخاص المصابين الذين لا يعالجون بالمستشفيات وتتباين حالة إصابتهم بين الخفيفة إلى المتوسطة ومعرضين لخطر تفاقم حالتهم.

وتضررت إيطاليا بشدة من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 90 ألف حالة وفاة حتى الآن.

إيطاليا الأجسام المضادة روبرتو سبيرانتسا هيئة الأدوية الإيطالية

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