إيطاليا تنصح بلقاح "أسترازينيكا" بين 18 و55 سنة

أوصت هيئة الأدوية الإيطالية باستخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، لكن فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

ولفتت الهيئة إلى أنه رغم أن البيانات المتاحة تظهر أن فعالية اللقاح أقل من لقاحين آخرين تمت الموافقة عليهما بالفعل فإنه يمكن أن يمثل دعما لحملة التلقيح ضد الفيروس في إيطاليا.

وتظهر البيانات المتاحة حتى الآن “درجة من عدم اليقين” بشأن فعالية اللقاح البريطاني السويدي للأشخاص فوق 55 عاما.

وتم تمثيل هذه الفئة بصورة غير متناسبة في الدراسات حتى الآن، رغم ملاحظة استجابة جيدة للأجسام المضادة.

وذكرت الهيئة في البيان الصادر أمس أنه يتعين أن يحصل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة على اللقاحات الأخرى المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.