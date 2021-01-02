إيطاليون يغوصون في نهر "التيبر" كل سنة جديدة

يحتفل الإيطاليون، في كل بداية عام، على طريقة قفز أربعة سباحين إيطاليين في نهر “التيبر” بروما، للترحيب بعيد رأس السنة الجديدة.

ووفق ما نشر على موقع “ريبابليك وورلد”، قفز، يوم الجمعة الأخير، أربعة غواصين من جسر “كافور”، على ارتفاع حوالي 15 مترا فوق الماء، وقفزوا في نهر بارد ومتدفق، بعد حضور فريق من رجال الإطفاء على متن قارب في النهر لسحبهم وتغطيتهم بعد الغوص.

ويعد هذا الحدث تقليدا للعام الجديد، إذ يعود تاريخه إلى عام 1946، عندما قفز رجل كان يحاول العثور على عمل من الجسر، كحيلة لإثارة الانتباه والإعلان عن مهاراته.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية فرضت هذا العام الإغلاق في يوم رأس السنة الجديدة، في محاولة منها للحد من انتشار الفيروس، لذلك بالكاد تمكن القليل من الناس من مشاهدة الحدث.