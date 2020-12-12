إيقاف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمطار الدار البيضاء

إيقاف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمطار الدار البيضاء
السبت 12 دجنبر 2020 - 15:15

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، مبحوث عنه من قبل السلطات الفرنسية للاشتباه في ارتباطه بشبكات للتهريب الدولي للمخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.

وتم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم.

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‫تعليقات الزوار

2
  • mimi
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    يا ويلي هو يبيع مخدرات يا لها من فوضة

    12
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  • arifabdo
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    ما رأي الدزايرية في هد عوعو ديالهم باطرون مخدرات على الصعيد الدولي فرنسا دوخها ولكن عند قدومه للمغرب حصل حصلة هي هدا راه المغرب وليس الجزاءر وسائل الكشف في المطارات عندها لا تقشع شيئا

    45
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