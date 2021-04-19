إيقاف متورطين في ممارسة عنف ضد الأصول

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة زايو، في إقليم الناظور، شقيقين يشتبه بتورطهما في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول، وتهديد عناصر الشرطة بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف أحد الشقيقين، بناء على شكاية تتعلق بالعنف ضد الأصول، غير أن شقيقه الأصغر أبدى مقاومة عنيفة، وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مقدم شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن المعنيين بالأمر.

وقد تم إخضاع المشتبه بهما لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.