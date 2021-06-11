إيقاف مضرم نار في سيارة للقوات المساعدة بسلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عمومية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد كان المشتبه فيه قد أقدم، زوال أمس الخميس، وهو في حالة غير طبيعية على إضرام النار في سيارة للقوات العمومية كانت مستوقفة أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة سلا، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على ولاعة وقنينة بلاستيكية بها كمية من المحروقات، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يجب انزال أقصى العقوبات على هذا الشخص ودون الخضوع لضغوطات الجمعيات الحقوقية التي أصبحت تدافع باستماتة على المنحرفين مما يعرض هبة الدولة الى الاستهتار والنيل من احترامها هؤلاء المنحرفين الذين أصبحوا لا يشعرون بالحرج في الاعتداء على رجال الأمن والدرك والقوات المساعجة فما بالك بالمواطن العادي الذي أصبح لا يشعر بالأمن والطمئنينة امام هذه الكائنات الهمجية
فعلا سلا أصبحت مدينة تحتوي على مجموعة من المجرمين وان السلطات الأمنية تقوم بمجهودات جبارة في كبح الجريمة خصوصا في أطراف المدينة :::؛لذلك للحد من متل جرائم السرقة واتجارفي المخدرات والضرب والجرح واستعمال السلاح الأبيض والخ يجب على السلطات المحلية والأمنية أن تقوم بتنصيب كاميرات المراقبة في أطراف المدينة أو داخلها للحد ولو نسبيا من هول الجريمة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، 57 عام والمخ فيه حمصة. سيرى كم هي قاسية عقوبة ادرام الناو
واحد موقف التراموي واحد مضرب النار في سيارة القواة المساعدة وهو في حالة غير طبيعية ..حنا فين ؟؟؟ في بلاد مافيهاش القانون ؟؟؟ ديو والديه يتربا باش يكون مثال لبحالو … هاد دصارة خسها حد لمن سولت ليه نفسه ان يجعل سلامة المواطنين والممتلكاك العمومية عرضة لتخريب .. السجن مع الاعمال الشاقة بش يرجع في حالة طبيعية ..
إذا أردنا القضاء على مثل هذا التسيب فيجب احراقه بما تبقى له من محروقات و بدون محاكمة.
إذا حييتم بتحية فحيو بأحسن منها أو ردوها.
و أقول:
إذا أردنا إصلاح هذا المجتمع الذي يسير بسرعة كبيرة نحو الهاوية فيجب أن تكون العقوبة اشذ بكثير من الجرم المرتكب.
القانون لا يحمي المغفلين حالة من الاندفاع الجسدي خارج طبيعة العقل تفعل ما تشاء بالانسان والحمد لله آتت على السيارة ولم تأتي على الأرواح لأن الإنسان غائب العقل لا يدري ماذا يفعل والله يستر
حكموا عليه ب 20 سنة سجنا نافذة وبدون عفو ، كي يكون عبرة لغيره.