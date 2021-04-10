إيقاف "مقنع" يساند خرق حالة الطوارئ الصحية

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، السبت، شخصا يشتبه في تورطه في التحريض على التجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة.

وكان المشتبه فيه ظهر في شريط وهو يحمل قناعا يحجب معطياته التشخيصية، ويحرض المواطنين على خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وعلى التجمهر للامتناع عن تنفيذ قرارات السلطات العامة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وتم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.