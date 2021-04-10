إيقاف "مقنع" يساند خرق حالة الطوارئ الصحية

إيقاف "مقنع" يساند خرق حالة الطوارئ الصحية
السبت 10 أبريل 2021 - 15:01

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، السبت، شخصا يشتبه في تورطه في التحريض على التجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة.

وكان المشتبه فيه ظهر في شريط وهو يحمل قناعا يحجب معطياته التشخيصية، ويحرض المواطنين على خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وعلى التجمهر للامتناع عن تنفيذ قرارات السلطات العامة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وتم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

حظر التنقل في رمضان خرق حالة الطوارئ شخص مقنع مدينة تطوان

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‫تعليقات الزوار

24
  • المصطفاوي
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:06

    ما أغبى هذه المخلوقات البشرية التي لا زالت تستهين بمؤسسة الأمن الوطني في الكشف السريع عن هؤلاء الفوضويين الخارجين عن القانون.

    8
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  • sami0446m
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:09

    خرجو بزاف ديال وبزاف ديال البراهش كايتخباو مورا صلات التراويح اهوما باغين التسكع حتا 1 ليلا مع الشغب والفتنة والفساد في الخمارات ويجي يقول ليك التراويح

    37
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  • مهتم
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:09

    جيتي حتا لبلاد فلايو وبغيتي يضربك الرواح،

    25
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  • EL NOUMRI
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:10

    عند بالك شاطر ؤ عايق و سير دابا أقنعهم أنك كنت تمزح فقط

    26
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  • khalild
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:11

    عههههه داير فيها مطور مخبي وجهو زعما المغاربة مغيعرفوهش من عينيه هههه اطططزز

    15
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  • imane bardi
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:11

    والله لقد لقد اصبح العالم متيرا للشك شكرا جزيلا كم ادهشتموني

    2
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  • Ökkelroumadan
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:12

    أنا هاذي عام ماخرجتش من الدار آخر مرة خرجت هي رمضان ديال العام ليفات باش نجيب الفاكية وقرعة الموناضا باش ندوز بيهم النهار.

    -38
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  • hero of the day
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:12

    سبحان الله الدراوش من عامة الشعب بسرعة الضوء يتم التعرف عليهم و امساكهم بالمقابل سراق المزانيات معروفين لكن لا رقيب ولا حسيب

    41
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  • مغربي
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:12

    أين هي حُرية التعبير في هذا الوطن؟؟
    لم يسبق لي أن رأيت بلدا غربياً يحترم حُرية الرأي والتعبير يقوم بتوقيف أي كان بسبب إبداء رأي بشأن قضية مُعينة على مواقع التواصل..

    -8
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  • Abdelhak
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:13

    يجب أن ينال أقصى عقوبة قانونية على فعلته أولا وثانيا كان عليه أن يقول ما يريد القيام به علانية حتى يكون له مبدأ يدافع عنه باقتناع ورجولة. الله…… من لا يريد الخير لهذا البلد.

    -9
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  • imane bardi
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:13

    لقد اصبح العالم متيرا للشك شكرا جزيلا كم لقد اصبح العالم متيرا للشك شكرا جزيلا كم

    -7
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  • أشرف
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:17

    الأحمق هو من يظن نفسه أنه أذكى من الأمن وضع القناع حتى لا يعرف ولكنه عرف من هو وألقي عليه القبض وسايقضي رمضان في السجن

    7
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  • مغربي...
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:20

    ملي كان منوص الحيحة ماتكلم حد…. دبا ملي شدوه غادي تخرج لينا واحد الفئة وتقولك السيد درويش مسكين مكيدير صداع….. جاب ليه الله الى دار القناع ماغيعرفو حد…. والله الى السيبة هادي……..

    -1
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  • لا للتحريض
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:27

    كيفما كانت الظروف حتى وان لم ترضينا ولم نرضى لابها ولا عنها فلا يجب خلق البلبلة والتحريض لانه فعل اجرامي حسب القانون للاسف كنسمعو وتنقراو بلي النغرب تقدم كثير في محاصرة الوباء بفظل تظامن وتضحية الجميع ويحتل الرتبة السادسة عالميا من اجل التطعيم والتلقيح ولذا فلا يسمح لاي كان بالتحريض كيفما كان نوعه لانه يخلق الفرقة والصداع وحنا في غنى عنه باراكا علينل غير الفقر وقلة الشي اللهم عافينا وفرج الهم والغم غنا قريبا غير بعيد يارحيم

    -5
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  • Ali
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:29

    قمة الغباء.ماذا يظن مثل هذا ؟ إذا كانت لا تخفى على الأمن القضايا العويصة فهل ستعجزهم هذه التفاهات؟!!! انعدام الوعي والجهل سبب هذه الكوارث.

    -1
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  • مهتم جدا
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:31

    والله العظيم الا الناس حماقت وهبلات وما بقا عندهم شغل غي حالة الطوارىء
    شعب غريب الاطوار : يصله الاذى يشتكي ويتهم الجهات المسؤولة ، وحين تأمره بالالتزام والابتعاد ما يمكن ان يؤذيه يحتج ويعقب ويرغد ويقيم الدنيا ولا يقعدها .
    انت كتقول له احم نفسك وهو كيقولك انت ضدي

    0
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  • مواطن غيور1
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:32

    السلام عليكم
    إذا كنا نتبجح بالديمقراطية والتشاور والحق في الاختلاف والتشارك في الرأي وووو فهدا الشخص استعمل حقه الدستوري.
    أما إذا رجعنا لتعليق الدستور والحكم على الناس بالمراسيم ودوريات الداخلية فإننا غي نظام آخر.
    أظن أن المعنى واضح.

    10
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  • أبو أم سعد الراشيدي
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:32

    ها التبرهيش هو هذا ، الغريب من جهله المركب يظن انه بتغطية وجهه لن يعرفه أحد ، يا بليد الان ما دمت في عالم النت و مزود من شركة معينة فسهل جدا معرف مكانك و بصمتك و انت تتصفح هاتفك في أقصى مكان في العالم مهما تدعي التخفي ، و أزيدك ان اقرب صديق لك سيبيعك لاجهزة الأمن ، نحن في المغرب البركاكة أكثر من الأمن هههه.

    -8
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  • مغربيه
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:32

    الحجر محصور بين الضروره و البأس. في رأيي الحجر لايليق لاكن ما البديل

    -3
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  • محمد لعيوني
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:36

    غريب امر هؤلاء بماذا سيفيده هدا التهور
    كان الامر فيه شد وجذب ً
    حياتك وأنت في الشارع مادا استفدت
    نعم الأمور الصحية والاقتصادية والنفسية خطيرة ولكن علينا ان نصبر
    جل الدول عادت إلى الإغلاق من جديد حماية لمواطنيها
    الاقتصاد قد ينتعش بعد الوباء ولكن ضحايا كورونا لن يعودوا
    الكثيرون غضبوا كونهم لن يصلوا صلاة التراويح كأنها نهاية العالم علما ان أكثرهم لا يلح المسجد الا في رمضان
    دون رمضان تجد المساجد فارغة الا من صف او صفين
    مهم مشكلة اصافي إلى خلات الدولة الأمور عادية كعيد الاضحي الكل يلومها انها سبب الانتشار وإدا ما قررت الإغلاق الكل يشتكي فكها يا من وحلتها

    1
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  • الثعلب المقنع..
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:41

    مسكين غير بغا اسلي أو يفوج على الناس بحال صاحبنا .. ..المسؤول . ..

    2
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  • مراقب
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:48

    على زينة الاوضاع لي كنعيشوها وليتو تابعين بنادم حتى على التعبير ديالو والرفض ديالو بهاد تخربيق وليتو دايرين علينا حالة الطوارئ حتى على التعبير ياودي يا دولة الحق والقانون … لي هضر يصيفطوه للسجن … اقسم بالله الى بزاف هادشي … كيضرني خاطري فاش كنشوف ف أوروبا ناس كتخرج فمظاهرات ضد الاجراءات وكيديرو ما اكثر من هادشي وكلشي كيكتب على خرق الطوارئ وعمرني شفت بلي البوليس مشى شد المواطنين فدوك الدول … كيخرجو كيرفعو لافتات فيها كورونا كذبة ووو .. وكينتاقدو الاجراءات بلهجة شديدة وحتى بالمواجهات مع الشرطة في الشارع ولكن ولا اعتقالات رغم انهم عايشين حسن منا والدول ديالهم كتفكرهم وكتعوضهم هنا تكون كتموت دير فيديو كتهضر على حقك او تعبر غدا يقرقبو عليك وااا بزاااف بزاااف .. هدشي بسباب الجبن ديالنا والصمت ديالنا …

    5
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  • boom_
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:48

    لعب دراري هادا وحتى القرارات ديال الحكومة بالنسبة رمضان راه كانت مدروسة من قبل يعني ديك كل مرة 15 يوم ويتم التمديد كان طجين مخدوم يفوت رمضان يفتحون عاود يقولو السياحة داخلية يجي هما ولادهم يتبحرو وخلي الحازق يتزير شتوا كاملة ونرجع عاود للصفر

    2
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  • العربي
    السبت 10 أبريل 2021 - 15:51

    كنت في سوق للخضار في الدار البيضاء. لا أحد يرتدي كمامة: لا شبان و لا كهول، لا تجار و لا زبناء. كأن الوضع الصحي عادي تماما!

    2
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