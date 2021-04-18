إيقاف 6 أفراد في "احتجاج ليلي على التراويح"

بتنسيق مع عناصر الأمن؛ أوقفت السلطة المحلية بمدينة الصويرة 6 أشخاص، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحة وقرار حظر التنقل الليلي في رمضان.

جاء هذا التدخل على إثر تظاهرة شارك فيها مجموعة من الأشخاص، رفعت شعار “الشعب يريد صلاة التراويح” وطالبت بفتح المساجد لإقامتها، قوبلت بتعليمات مشددة من عامل الإقليم إلى مصالح الأمن والدرك الملكي ورجال السلطة لإعمال الصرامة اللازمة لفرض احترام قرارات حالة الطوارئ الصحية.

ونصت التعليمات على تنظيم مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية لحملات أمنية مكثفة، بمشاركة القوات العمومية، وتثبيت حواجز بالشوارع لفرض احترام قرارات حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة.

تبعا لذلك، ستتعزز مدينة الصويرة بتشكيلات أمنية مختلفة بالنقط التي توصف “سوداء”، لوضع حد لكل محاولة لخرق قانون الطوارئ أو أي تجمهر بالشارع العام.