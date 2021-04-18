إيقاف 6 أفراد في "احتجاج ليلي على التراويح"

بتنسيق مع عناصر الأمن؛ أوقفت السلطة المحلية بمدينة الصويرة 6 أشخاص، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحة وقرار حظر التنقل الليلي في رمضان.
جاء هذا التدخل على إثر تظاهرة شارك فيها مجموعة من الأشخاص، رفعت شعار “الشعب يريد صلاة التراويح” وطالبت بفتح المساجد لإقامتها، قوبلت بتعليمات مشددة من عامل الإقليم إلى مصالح الأمن والدرك الملكي ورجال السلطة لإعمال الصرامة اللازمة لفرض احترام قرارات حالة الطوارئ الصحية.
ونصت التعليمات على تنظيم مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية لحملات أمنية مكثفة، بمشاركة القوات العمومية، وتثبيت حواجز بالشوارع لفرض احترام قرارات حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة.
تبعا لذلك، ستتعزز مدينة الصويرة بتشكيلات أمنية مختلفة بالنقط التي توصف “سوداء”، لوضع حد لكل محاولة لخرق قانون الطوارئ أو أي تجمهر بالشارع العام.
سبحان الله لي باغي،، ،،ايصلي كتوقف…… ؟؟؟؟
الله يهديهم راه قولنا ليهم راه كورونا مسخوطة تتخرج تسترا مور آدان صلاة المغرب وهما متيسمعوس الله يهديهم .
أنا في الحي الذي أقطنه في الناظور وهو في وسط المدينة يأتي الشباب ليلا وبسياراتهم المختلفة بالقرب من المقهى التي تزودهم خلسة بالشاي والقهوة ويتعاطون الحشيش بأصنافه المختلفة وهذا بعلم السلطات دون أن تحرك ساكنا فقط هم يراقبون ويوقفون الذين لديهم النية لصلاة التراويح
ههههههههههه قلة ميدار قالك الشعب يريد
سبحان الله كتقاد من جهة وكتعراج من جهة اخرى لاش هذ العصيان وهلاش مانكونو حنا الساكنة ملتازمين هذ الشهر ونتسناو هذ الناس اش غادي يديرو من بعد رمضان ولكن للاسف كتخلقو المشاكل لكم ولاسرتكم وكتعقدو علينا حنا لي ملتازمين الامور أملنا نخرجو نصيفو ولكن على حسابكم ومشاكلكم يسدو علينا فحك ههههه
قوبلت بتعليمات مشددة من عامل الإقليم إلى مصالح الأمن والدرك الملكي ورجال السلطة لإعمال الصرامة اللازمة لفرض احترام قرارات حالة الطوارئ الصحية.
الصرامة مع اللي بغا يصلي فقط، مع بنت الكوميسير والمسؤولين و ولادهم بلاش
اسيدي راكم باقي معرفتوشي ….فقط بنت الكوميسير ديالنا هي لي من حقها تصلي التراويح وفي المكان لي بغات حتى في المصلى اذا بغات…..
أنها سياسية الحكومة لمحاربة الدين الاسلامي، أنه التفسير الوحيد الاغلاق المساجد في صلاتي العشاء و الفجر في رمضان، شهر الخشوع الله هو اللي غادي ينتقم من العثماني و أمثاله من محاربين دين محمد صلى الله عليه وسلم
الصلاة هي عماد الدين ولكن لظروف قاهرة قامت الدولة بوقف صلاة التراويح مخافة من انتشار المرض المشكلة ليست في الصلاة لو كانت الدولة متأكدة مائة في المائة أن المواطن سيصلي وسيذهب إلى بيته ستسمح للمواطن بالصلاة ولكن أغلب المصلين سيصلون وسيذهبون إلى الشوارع والى جانب البحر لن ننسى غضب الله علينا لذلك حرمنا الصلاة في رمضان نساء عاريات في رمضان التحرش بكل أنواعه في رمضان بنت ورجل في الخلاء المناكر التي تكون في رمضان لا تكن في الأوقات العادية المناكر بالكثرة
انا اقطن ف سيدي معروف قرب السكةالحديدية وحديقة تطل على السكة تعج بالناس والاطفال واصحاب تعاطي المخدرات ولا من يحرك ساكنا الكل خارج والمساجد التي كان من الاحرى ان يعمروها اغلقت والازقةمملوءة والتجمعات لكلك ترضى
لكن المنافقين لا يفقهون، مثل هؤلاء البشر يقضون السنة كلها مشغولين في السرقة، والشعودة، والنميمة، واكل الحرام. ويأتي رمضان ويصبحون متدينين من الدرجة الأولى، ظنا منهم ان يغفر الله لهم من معاصي. وعندما ينتهي رمضان ترجع حليمة للعادة القديمة في انتظار رمضان المقبل لطلب المغفرة.
الشعب يريدكم أن تحترموا القوانين .ان الكثير اظنهم يريدون الخروج فقط للتسكع ليلا.عليهم أن يعرفوا أن صلاة التراويح ليست بفريضة وممكن إقامتها في المنزل وقراءة القرآن.ومراجعة دروسهم ان كانوا تلاميذ وطلبة ويفكروا بعاءلاتهم في حال حملوا المرض إليهم.واطلب من السلطات التشديد مع كل من يخرق الحجر كيفما كان
الداخلية نزلت بكل ثقلها لمراقبة المصلين ونسيت تجار المخذرات ومقاهي الشيشا والتجمعات الليلية في الدروب والازقة..
صليو التراويح في منازلكم و بلا مشاكل…..
إنها خطة ذكية من السلطة، ففي الوقت الذي قامت الدولة بتغييرات في نظام الضرائب للتجار والمهنيين وإغرائهم بالتغدية الصحية والضمان الإجتماعي وزادت عليهم النفقات والواجبات في ظروف كارثية نجد المواطن يتقبل كل شيء في صمت ولكنه يبدي معارضة فقط في صلاة التراويح والمساجد. فعلا نحن مسلمون ونستنكر طريقة تدبير الشأن الديني في رمضان ولكن هل سأل مواطن عن الذين يبيتون جوعى والأرامل والأيتام؟ هناك العديد من الذين فقدوا مداخيلهم بهذا المنع الليلي ورفضوا الإنضمام للطوابير في انتضار قفة ضجتها أكثر من محتواها والتبهديلة أمام كاميرات التلفزة.
هؤلاء البشر لايعرفون حتى فراءض الوضوء وسننه ويقول ليك صلاة التراويح للعلم فصلاة التراويح ما هي فرض وما هي سنة وما هي مستحب .الله يهدي بنادم الله نعالى قال (لا تلقوا بانفسكن الى التهلكة)
العقاب لهؤلاء ليكونوا عبرة لكل متنطع يعتبر نفسه اكثر تدينا من غيره .
هناك جهات تريد أن تعبث بالبلاد هي التي خططت لهذه الاحتجاجات الليلية يأتي على رأسها التنظيم العبثي العدل والإحسان ثم الجناح المتطرف للعدالة والتنمية وبعض المحسوبين على التيار السلفي المتورطين سابقا في قضايا الارهاب