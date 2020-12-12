إيهود باراك ينشر صورة بجانب الملك محمد السادس‬

نشرَ إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، صورةً تجمعه بالملك محمد السادس، على خلفية إعلان المملكة استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مثلما ورد في بيان الديوان الملكي.

وقال باراك، في “تغريدة” له على منصة “تويتر”، إنه التقى بالملك محمد السادس في القصر الملكي للحسن الثاني، إذ كان يبلغ من العمر 15 سنة، مبرزاً أنه أحضر للملك هدية “عبارة عن لعبة كمبيوتر من صنع إسرائيلي تعود إلى السبعينيات”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الأسبق أن الزيارة التي قام بها إلى الرباط “جاءت في سياق زيارة وفد إسرائيلي للملك الراحل الحسن الثاني في عيد ميلاده الخمسين”، مردفا: “كنت أزور الحسن الثاني بصفتي وزيرا للشؤون الخارجية قبل 25 سنة”.

وتابع إهود باراك: “حضرت إلى جنازة الملك الراحل باعتباري رئيسا للوزراء، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي وايزمان، ووزير الخارجية دافيد ليفي”، مشيرا إلى “التعاون الذي جمع إسرائيل بالمملكة المغربية في كثيرٍ من المجالات”، ومذكرا أيضا بالدور الذي لعبه السلطان محمد الخامس في حماية يهود المغرب.