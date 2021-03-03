ائتلاف حقوقي مغربي يراسل "حكومة العثماني" لإلغاء عقوبة الإعدام

موازاة مع انعقاد الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي انطلقت يوم 22 فبراير الماضي، وفي وقت يطمح المغرب إلى نيْل مقعد في المجلس المذكور، دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام الحكومةَ إلى استحضار مسألة إلغاء هذه العقوبة كعامل مساعد على الظفر بالمقعد.
واستدمج الائتلاف المذكور عددا من العناصر لحثّ الحكومة على المُضي قُدمها في إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في رسالة وجهها إلى سعد الدين العثماني؛ فعلاوة على الشقّ المتعلق بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، نبّه كذلك إلى أنّ الحكومة لم تعمل بعد على تنزيل المادة 20 من دستور المملكة، المتعلقة بالحق في الحياة.
وتنص المادة 20 من دستور 2011 على أنّ “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.. ويحمي القانون هذا الحق”. ويرى مناهضو عقوبة الإعدام أن هذا الفصل يعني، عمليا، الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بينما ترى الحكومة أنّ هذا الاستدلال خاطئ، كما سبق أن صرّح بذلك وزير الدولة الحالي مصطفى الرميد، حين كان وزيرا للعدل والحريات.
عكس ذلك، قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو الائتلاف المغربي ضدّ عقوبة الإعدام، في تصريح لهسبريس، إنّ القول بأنّ الاستناد إلى الفصل 20 من الدستور للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام غير صحيح “تفسير لا يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان، بل مع المرجعية التي تؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام”، في إشارة إلى مرجعية حزب العدالة والتنمية.
وجوابا عن سؤال حول ما إنْ كان وجود حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة يُعيق مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، قال بنعبد السلام إن الحزب المتزعم للتحالف الحكومي “يشكّل عنصرا مساعدا للإبقاء على العقوبة، ولكنّ الموضوع بشكل عام تتحكم فيه الدولة”.
وتعززت آمال مناهضي عقوبة الإعدام في إمكانية إلغاء الدولة لهذه العقوبة عقب انعقاد المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش سنة 2014، حيث تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين دعوة إلى توسيع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام، مع مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهته بإلغائها، لكن الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
وذهب الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام إلى القول إنّ الحكومة “مازالت تتعامل مع الحق في الحياة معاملة غير دستورية”، متهما إياها بالانحياز “لثقافة حزب الأغلبية وفرضها على كل مكونات الحكومة، والتصرف مع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان دون مستوى ما تنص عليه”.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أنّ ترشح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان يستدعي من الحكومة “أن ترقى إلى مستواها ومستوى البروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وأشار بنعبد السلام إلى أنّ المؤسسات الرسمية المَعنية بحقوق الإنسان نفسُها نادت بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ طالبت هيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها الختامي الذي صادق عليه الملك، بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإلغاء العقوبة.
وأضاف المتحدث ذاته أنّ رئيس الهيئة الراحل إدريس بنزكري كان قد صرّح بأنّ البرلمان المغربي سيصادق على التشريعات الممهّدة للمصادقة على البروتوكول الاختياري المذكور، لكن ذلك لم يتمّ، إذ ظل الموضوع يراوح مكانه بعد وفاة إلى الآن.
ورغم أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، “إلا أن هذا لا يكفي، لأنّ أحكام الإعدام مازالت تصدر عن المحاكم المغربية، والمطلوب هو المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”، يقول بنعبد السلام.
لو كان هذا الائتلاف يضم احد الضحايا اللي تغتصب وتقتل ليهم ولدهم لكان يطالبون بتنفيذ الإعدام بايديهم.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
محكمة العدل الأوربية تصدم الجزائر وتنزع عن البوليساريو أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
زنقة 20. الرباط
حق الانسان فالحياة وعلاش هادوك المجرمين خلاو للضحايا حقهم فالحياة سلبو ليهم هاد الحق إذن تا هما خاص يتسلب منهم هاد الحق وهاد الجمعيات الحقوقية اكيد لا تمثل اي مغربي باختصار حيت هذا هو الحل لردع السفاحين ..
محكمة العدل الأوربية تصدم الجزائر وتنزع عن البوليساريو أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
زنقة 20. الرباط
عندما تقتل امك، ويقتل ويغتصب ولدك، وتزهق روح احبابك. ساعتها اعف عنهم وطالب بإسقاط عقوبة الإعدام (المعطلة اصلا ) واضرب لنا مثلا في العفو، اما نحن ” وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون”.
هاد الحقوقيون غير مgدمين. كيديرو داكشي اللي غادا معاه أمريكا و الدول الاووربية. مكيهمهم لا دين لا شعب مغربي.
أ سيدي خلي الإعدام باش يرتدع بنادم وتنقص السيبا
عقوبة الإعدام يجب ان ينظر فيها الشعب و ليس اتلاف و لا جمعيات و يقرها المواطن المغربي عبر اقتراع نزيه و مشروع
نتمنى من القضاء المغربي الحكم بالاعدام على عناصر هذا الائتلاف المشؤوم لانه يدافع على مجرمين من الدرجة الاولى مثلهم
المرجو المطالبة بتسريع تنفيد عقوبة الاعدام.
غير ذلك فهو هراء.
الشرع و القانون يجيزان ذلك.
عملأ الإستعمار كثر في بلدنا يريدنا القضاء على خلية المجتمع وهي الأسرة ونشر الرذيلة وتفشي الجريمة والقضاء على الأمن ماضرهم إن طبقت عقوبة الإعدام؟
و لكم في القصاص حياة يا أولي الالباب انتهى الكلام .
المواطن المغربي يطالب بتفعيل عقوبة الاعدام وتشديد العقوبات الزجرية للحد من الجريمة
عشنا حتى شاهدنا جمعيات تدافع عن المغتصبين و المجرمين…. المغتصب و المجرم و القاتل أصبح له الحق في الحياة،و الضحية له الله
من اجل رفع عقوبة الاعدام فقط ليس الغاء ولابد من استفتاء وطني على دالك لايمكن لكتلة او جمعية او حزب ان يفرض على الشعب شيئ لا يراه مناسبا مادمنا نشاهد اجرام واغتصاب وتعدي على الحقوق المواطنيين لايمكن ان تلغى العقوبات
وكل الشعب المغربي يطالب بتحويل تنفيذ الإعدام إلى إعدام في الساحات العمومية وبحضور كل المتهمين المتابعون في قضايا جنائية يمكن ان تصدر فيها أحكام إعدام ، من يقتل ولا يحترم حق الغير في الحياة لا يجب ان يحضى باية رحمة او شفقة
الشعب المظلوم المقهور يريد الاعدام للمجرمين الذين يقتلون ويغتصبون بدون رحمة اطفال وشيوخ المظلوم هو الذي يطلب حق العيش وليس الظالم اي حق تدافعون عنه
السلام عليكم…كيف يعقل أن يطالبو بإلغاء عقوبة الإعدام للمجرمين القتلة …ما هو السبب .. شخص قتل أطفالنا ودبح نسائنا ويتم أطفالنا لا لشيء سوى لأنه مجرم ….جريمة سلا دهب ضحيتها ستة أفراد من أسرة واحدة بما فيهم رضيع ..وحين يحكم عليهم بالاعدام تخرج جمعيات ومناصرين يطالبون بعدم تطبيقه بحجة أنها قاسية …. أنا متأكد مليون في الميه لو أن أحد من أصحاب هؤلاء الجمعيات أصابه ما أصاب دوي الحقوق لطالب بتنفيد حكم الاعدام …الحاصول كايقول المتال ماحاس بالمزود غير اللي مضروب بيه ….ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
أمريكا تطبق عقوبة الإعدام. ما هؤلاء المطالبون بإلغاء العقوبة إلا متملقين طامعين في مناصب أو حوالات خارجية بدعوى مساندة حقوق الإنسان.
اتقوا الله يا عتاه وادعوه الا يبتليكم في فلذات اكبادكم وإلا دقتم مرارة فراق الاحبة على أيدي مجرمين قتلة الذين تدافعون عنهم بشراسة عوض ضرب ايديهم من حديد وجعلهم عبرة.
فعلا اناس لا يفقهون قولا ولا فعلا
الشعب المغربي يريد تطبيق عقوبة الإعدام على من يستحقها.
القاتل المتعمِّد لا يستحق إلا الإعدام فورا إن أردتم اختفاء الاجرام.
اقترح على هدا الائتلاف-بدل العمل على الدفاع عن فكرة الغاء عقوبة الاعدام- ان يتبنى فكرة تقديم اعضائه كمتطوعين لينفد فيهم حكم الاعدام بدل المجرمين الدين يسلبون حياة الناس و اظن ان الائتلاف بهده الفكرة سيجد مقره فارعا من المتعاطفين معه….
الحقوقيون يستفيدون من أموال أجنبية يجب التحقيق في ممتلكاتهم داخل وخارج الوطن و من أين لكم هذا
لا حول ولا قوة الا بالله
كما قلت اخي هؤلاء لم يغتصب أحد من اولادهم أو يقتل بوحشية كما وقع لأبناء الشعب والا لطالبوا بتنفيذ الإعدام فورا وبدون الرجوع لحكم القاضي لكن يقول المثل اذا لم تستحي فافعل واطلب ما شئت
أسئلة مباشرة إلى دعاة إلغاء الإعدام :
هل إنتهت جرائم القتل و الإغتصاب في الدول التي لا تطبق الإعدام ؟
إذا كان في الحياة نقديا و هو كذلك فلماذا تبيحون الإجهاض و هو قتل نفس بريئة فقط لأن الأم لا ترغب في الجنين (لا أتحدث عن الحالات الطبية)؟
لماذا تدافعون عن حق القاتل(القتل العمد المقترن بظروف التشديد) في الحياة و لا تدافعون عن حق القتيل في الحياة ؟ لماذا لا تدافعون عن حق أسرة القتيل ؟
لماذا لا تدافعون عن حق المجتمع في الأمن و الأمان ؟
ماذا سيربح المجتمع من بقاء قاتل على قيد الحياة حرم شخص أو أشخاص من الحق في الحياة ؟
كان الأحرى بيهم المطالبة بحق العيش الكريم والكرامة الإجتماعية الذين جمعوا كل الحقوق…..
هزلت
أنا لست ضد عقوبة الإعدام مادام بعض الناس ينتحرون و يحدون حياتهم بمحض إرادتهم…
أنا مع اﻹعدام لكل شخص متعطش للدماء و إتضح بأنه يشكل خطورة على حياة اﻵخرين…
هاد الحقوقيين لو كان عندهم ضمير أخلاقي أو مهني؛ بدل ميدافعوا على المجرمين، خاصهم يرفعو الحكومة مراسلات لتخفيض الزيادات اللي عدمات المواطن البسيط؛ وقهرت جيوب هاد الشعب؛ أما عقوبة الإعدام راه خاصها تبقا لكي تطبق على ناهبي المال العام؛ وقاتلي الفئات الهشة، ومصاصي دماء الفقراء؛ لا أؤمن بوجود حقوقيين أبدا
la plupart des marocains sont avec la peine de mort et ces associations ne nous représentent pas
قال تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وغي أية اخر .قال الله عز وجل ولكم في القصاص يا أولوا الالباب لعلكم تتقون وقوله في أية أخرى ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله الا بالحق .فاذا كنا مسلمين يجب علينا اتباع أوامره ولا نتبع اهواؤنا والمنظمات اللإنسانية
حقوق الانسان؟ وحقوق الضحية في حالة قتل؟ المجرم يدخل السجن ثم يأتي العفو الملكي و يطلق سراحه لكي يرتكب جرائم اخرى.
الاعدام هو الحل الوحيد ولا شيء آخر
هؤلاء العصابات المرتزقة التي تطالب بإلغاء الاعدام…..اولا..اين هو الاعدام لا ينفذ اصلا
نحن نطالب بتنفيذ الاعدام..شنقا….للقتل المتوحشين..مثال….خطف طفلة صغيرة احتجاز.. اغتصابها بوحشية..قتلها….تم رميها في حفرة….هل هذا الانسان لا يستحق اعدام.. او اعدام.وشنقا….
لمن يقول او تقول لا…سيأتي يوما تمارس هاته الافعال على ابنه او ابنته….وسنرى… ماذا يقول….
نعلم انهم عملاء لدول اجنبية كفرنسا هي من تحركهم بدراهم او مجانا احيانا….ويدعون الحقوق….
اين حق ذالك الطفل………او ترون حق المجرم فقط…..اذن انتم مجرموم امثال القتلة والمغتصبون
معرفتش علاش هذ الناس يدافعون على الغاء عقوبة الاعدام وهم يرون القتل العمد يوميا. كم من اسرة فقدت اعز ما عليها قتلا مع سبق الاصرار.
بالعكس يجب الاعدام للقتلة وفورا وامام العموم ليكون عبرة.
الإعدام الإعدام شنقا أمام الملأ حتى يكون عبرة للاخرين ان أردتم القظاء على المجرمين ويكون الأمان والاستقرار اتمنى ان يطبق هذا القانون في أقرب وقت ممكن
عقوبة الإعدام نص عليها الإسلام فيمن استحقها وهؤلاء لو كانوا حقوقيين لوقفوا الى جانب الضحايا وليس الى جانب المجرمين
العين بالعينوالسن بالسن والبادئ اظلم
لا لإلغاء عقوبة الإعدام
حمو رابي
ارجوا من العلي القدير ان يصيب فلذة كبد الحقوقيين ما اصاب ضحايا المواطنين في ابناءهم لكي يحسوا بما يحس به المتضررين والفاقدين لاءعزاءهم اذا كان لهم فعلا احساس وحب لفلذات اكبادهم
اتقوا الله في العباد ما انتم بحقوقيين بل انتهازيون وجميع المغاربة فطنوا بكم
متى تستفيقوا من سباتكم يا حقوقيوا الكارطون؟؟؟ ولو أنها ليست من شيم المسلم أتمنى أن ينال منكم ما أصاب الآخرون في ذويهم من إغتصاب وتقتيل و سنرى ردة فعلكم آنذاك.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم و حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
مالقيتو مديرو يا جماعة الا حقوقيين الناس تقتل ظلما وتسرق ظلما وتغتصب ظلما في واضحة النهار وانتم تطلبون بالغاء عقوبة الإعدام لعنة الله عليكم إلى يوم الدين
لا وألف لا لهذه النداءات المغرضة والتي تعكس الطبيعة وشرع الله