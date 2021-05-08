ابتداء من السبت .. هذه شروط دخول المغاربة العالقين في الخارج

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مذكرة موجهة إلى شركات النقل الجوي تحدد فيها شروط دخول التراب الوطني من قبل المغاربة العالقين في الخارج.
وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس، فإن العمل بهذه الشروط سيتم ابتداء من اليوم السبت 8 ماي الجاري، في وقت قرر فيه المغرب إغلاق حدوده الجوية مع بلدان عدة لتفادي دخول السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد. ويرجح أن تبدأ عمليات الترحيل ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري.
ووفق معطيات المذكرة، يتعين على المسافرين عند حجز سفرهم عبر شركات الطيران أن يقدموا وثائق عدة، على رأسها تصريح بالشرف بنموذج محدد، واختبار “PCR” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة.
ويتم التصريح بأن المعني بالأمر لم تظهر عليه أي أعراض في اليومين الماضيين للإصابة بفيروس كورونا، من قبيل الحمى أو الرعشة، أو السعال أو زيادة في السعال المعتاد، أو تعب أو عياء غير عادي، أو ضيق في التنفس عند التحدث أو عند بذل مجهود بسيط.
وتتضمن الأعراض أيضا الصداع على مستوى العضلات أو الإرهاق العضلي غير المألوف، أو الصداع في الرأس، أو فقدان حاسة الشم أو حاسة الذوق أو هما معا، إضافة إلى الإسهال الحاد غير المعتاد.
وبموجب هذا التصريح، يتم الالتزام بالحجر الصحي على نفقة صاحبه داخل الفنادق التي حددتها السلطات بمدينة الدار البيضاء لمدة 10 أيام، وتجنب أي اتصال جسدي بأي شخص.
كما يتعهد صاحب التصريح بأن يبقى رهن إشارة السلطات من أجل القيام باختبار ثان بعد اليوم الثامن أو التاسع من الحجر، ناهيك عن إنجاز اختبار سريع عند الوصول إلى المطار.
ويتطلب الدخول أيضا تقديم ترخيص بالخروج من التراب الوطني المغربي ممنوح من طرف وزارة الداخلية على مستوى العمالة أو الإقليم، إضافة إلى وثيقة حجز مؤكد في إحدى الفنادق المحددة من قبل السلطات المحلية.
ويمكن تمضية الحجر الصحي في فندقي “أونومو” و”أطلس” بإقليم النواصر، وفندق أونومو وإيبيس القريب من محطة القطار الدار البيضاء الميناء، وأنومو بشارع عبد المومن، إضافة إلى فندق دلتا بشارع محمد الخامس بآنفا.
وبالنسبة لشركات الطيران، فإن المذكرة تؤكد ضرورة تأكدها من صحة الوثائق التي يقدمها المسافر حين يحصل على تذكرة أو تسجيل الدخول إلى الطائرة المتوجهة إلى مطار محمد الخامس.
كما يتعين على شركات الطيران أن ترسل لائحة المسافرين المعنيين بهذه المسطرة إلى ممثلها على مستوى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق الرحلة، من أجل ضمان توجيهها من قبل إدارة المطار إلى مسؤولي الصحة والسلطات المحلية بالنواصر وشرطة الحدود.
ودابا واش شكون هاد العالقين منين غادين اجيو واش مددو تعليق الرحلات مبقينا فاهمين والو
المستفيد من هذا الأمر هما الفنادق المخصصة للحجر من أسماء الفنادق المرخصة سيتبين أن هناك محابات
من فضلكم من هم الخطوط الذين سيقومون بهاذه المهمة وهل ستكون رحلات حتى من المغرب إلى ايطاليا وشكرا
هاد لقوالب مابغاوش بتسالاو.
لماذا بالتحديد هاد الأوطلات
اللهم اشف وعاف كل مريض من المسلمين في كل مكان .
ما هذه الشروط التعجيزيه اظن انه ليس هناك بلد في العالم طبقها من غير بلدنا الحبيب لا حول ولا قوه الا بالله.
مخصهومش يدخلو غادي يزور التحاليل ويجيبو المرض وتلقاوها سب وتسدو علينا الله يهديكم علينا غير خليكوم تمكين
هذا هو المعقول. الإجراءات ضرورية لتفادي الوباء الجديد.
ويتطلب الدخول أيضا تقديم ترخيص بالخروج من التراب الوطني المغربي ممنوح من طرف وزارة الداخلية على مستوى العمالة أو الإقليم، إضافة إلى وثيقة حجز مؤكد في إحدى الفنادق المحددة من قبل السلطات المحلية.
je n’ai pas compris cette phrase que quelqu’un m’explique svp
المرجو شرح هذه الجملة وشكرا:
ويتطلب الدخول أيضا تقديم ترخيص بالخروج من التراب الوطني المغربي ممنوح من طرف وزارة الداخلية على مستوى العمالة أو الإقليم،
شروط شبه تعجيزية، علاش اختاريتو الفنادق الغالية. على اين. لكنها أحسن من الشوهة لي كنت ديرين. علاش هادشي ما فكرتوش فيه قبل. علاش انتم كسلاء. الله يجازي كل واحد على افعاله. حسبي الله و نعم الوكيل
انصح الاخوة و الاخوات المغاربة العالقين خارج ارض الوطن تقديم طالبات اللجوء في الدول العالقين فيها والبقاء هناك اشرف لكم .
ماذا لو كان الشخص لا يتوفر على المال الكافي للاقامة الإجبارية ؟
أقسم بالله العلي العظيم ان شبه دولة المغرب فقدت البوصلة . وأصابها الجنون . بل جنون البقر .
اقول شبه دولة لان مقومات ابدوبة تجردنا منا .
وكأننا تحت حكم مافيا منظمة همها هو تفقير وتأزيم حياة ابمواطنين
ومن يسن هاته القوانين اقل ما يمكن وصفه به هو الغباء المطلق .
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ش
السفر الى القمر متاح . الأثمنة فلكية
وما هذه الشروط إلا تعجيزية حتى لا يتحرك أي واحد من بلد الاستقرار.كفا أن ننتظر جميعا يوم يرفع فيه الوباء من الله وتسقط الشروط .
واش سحبلكم حنا بقرة زيد ثمن تذكرة لثمنها مضاعف وزيد pcr وزيد عشرة ايام ف الفندق وكارثه لي مسافر يمشي لحبس حسن لو بعدا مجانا 600اورو نفوق وتضيع وقت عشرة ايام مناقص مناقص عام
Eبهاذ الشروط احسن البقاء في أوروبا التي الآن بدأت في فتح المقاهي والفنادق والسياحة بعد انخفاض الوباء .الأزمة الاقتصادية أصعب من كورونا .
المخزن له مشاكل مع الجزائر
مع موريتانيا
مع إسبانيا
مع هولندا
مع ألمانيا
مع بلجيكا
مع إيران
تصور أنك عندك مشاكل مع كل جيرانك و علم بذلك شخص بعيد. هل هذا الشخص سيعتقد أن كل جيرانك هم أصل المشاكل أم أنك أصل المشاكل ؟
10 أيام على نفقته في فندق إبيس.هههههه والله إلى الهربة معاكم
و بناقص…. فين غاديين بهدشي… التزامات جد صعبة و غير معقولة. الا الأمر تيقتاصر غير على المغاربة، كان المفروض الإجراءات تكون اسهل. كاين الناس اللي ماشي غرضهم غير الزيارة إنما أسباب أخرى و مشاكل.
باش تدخل الى الجنة اسهل باش تدخل الى المغرب يعني شروط تعجزية ولايمكن تطبيقها على ارض الواقع 10 ايام في الفندق على نفقة صاحبها تذكيرة الطائرة بثمن مرتفع PCR على حسابك كل ثلاثة ايام يعني غادي يدخل غير اصحاب الفلوس
شروط تعجيزية لا اظن ان الراغبين في دخول التراب الوطني سيكون بوسعهم توفير كل هاته الشروط، لكن للضرورة احكام، خلينا اخويا باركين في ديورنا، الله يحعل شي باراكا…
هذه الشروط للولوج الى ارض الوطن اقسى من معاهدة استسلام هههه
الإقامة الإجبارية في الفنادق المغربية هي فكرة جيدة لإنقاذ قطاع السياحة خصوصا الأجانب منهم ولكن بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج محدودو الدخل بسبب كورونا أو المسافرين للعلاج فهي زيادة في معاناتهم …والسلام عليكم ورحمة الله
دابا اعلى هاد القيبال المغرب ما فيهش هاد السلالة الهندية .وخا نفترض ان شخص دار هاد الإجراءات كاملة أو من بعد اخرج او جاتو هاد كورونا الهندية ماشي افضيحة هاديك.
الله ايجيبكم عل خير يا أهل المغرب ولاد بلادي جيبو معكم فلوس بي زايد
Et qu en est il des etudiants marocains en france qui sont bloques ici chez eux au maroc apres etre venus en mars visiter la famille?
S ils ne rentrent pas en france a temps pour les examens de juin 2021 ,il risquent de perdre une annee d etudes avec tout ce que cela engendre de frais pour la famille.
Sachant que pendant cette periode chez eux ici,ils suivent les cours a distance .
ڜروط تعجيزية.ابقوا المجال مغلق خير من هده الخزعبلات
قبل يومين أصدرت نفس الشركة بيان لشروط دخول مسافرين من دول الخليج .الى المغرب
وهذه الشروط أقل من شروط المطلوبة من المغاربة المقيمين في الخارج لدخول المغرب.
منها : اختيار PCR بالنسبة للخليجين الا يتجاوز 72ساعة
بالنسبة للمغاربة الا يتجاوز 48ساعة.
شروط تعجيزية بامتياز.
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب
كل الدول فتحت حدودها لمواطينها الا هذا البلد
خوفتونا بالسلالة البريطانية و البرازيلية ووووو
وما بقينا كنسمعو عليهم والو
دابا عاود ثاني الهندية……..
و غدا الروسية و زيد زيد
مسؤولون دون المستوى ابتالنا الله بهم
المسكين هو لي جات فيه اما هما راه مغطحين بالصاليرات ديالهم و ما حاسين بالمسكين
?à qui appartiennent ces hotels cités je pose des questions
Je préfère passer mes vacances en Espagne ,
On n’a pas le choix
C’est compliqué
اصحاب الفنادق المذكورة فالبلاغ هم لي دارو البلاغ !!
نتا ما تكون غير شي جزائري حقود ، ولا شي واحد من بوليزاريو ما عارف راسو من رجليه