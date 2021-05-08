ابتزاز في محلات تجارية يوقف شرطية مزيفة

ابتزاز في محلات تجارية يوقف شرطية مزيفة
صورة: أرشيف
السبت 8 ماي 2021 - 23:23

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء من توقيف فتاة قاصر، تبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في الابتزاز.

المشتبه فيها كانت قد انتحلت صفة موظفة شرطة لابتزاز مسيري ثلاثة محلات تجارية في مبالغ مالية بدعوى خرقهم لأحكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفها وهي في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وحيازة مبلغ مالي متحصل من عمليات الابتزاز المرتكبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتها على العدالة.

الدار البيضاء انتحال صفة سيدي البرنوصي قاصر

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‫تعليقات الزوار

1
  • ام لينة
    السبت 8 ماي 2021 - 23:29

    16 سنة عندما كان عمري 16 كنت باقا كنلعب زدي دي في الزنقة و لاستيك و مالا… اش هد العجب ولا يا ربي نترجاوك السلامه

    39
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