"ابتزاز" يطيح بمستشار في سيدي يحيى الغرب

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة، بناء على تعليمات وكيل الملك بمحكمة سيدي سليمان، مستشارا جماعيا بسيدي يحيى الغرب، بتهمة الابتزاز وتلقي الرشوة.

وتمكنت العناصر الأمنية، وفق مصادر حقوقية بالجماعة، من توقيف المستشار الجماعي المذكور، بعدما تم نصب كمين محكم له، وضبط مبلغ مليوني سنتيم بحوزته، سلمه له أحد المواطنين.

ولفتت مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية إلى أن العضو “ع، ب” جرى إيقافه قرب منزله في جماعة سيدي يحيى الغرب، بناء على شكاية تقدم بها مواطن يقطن في الحي الصفيحي دوار السكة، يؤكد من خلالها تعرضه للابتزاز مقابل السماح له بهدم براكة والحصول على بقعة بتجزئة الوحدة في إطار برنامج محاربة دور الصفيح.

وأوضحت المصادر نفسها أن المواطن، الذي تقدم بشكايته، أورد أن العضو الموقوف طلب منه مبلغا ماليا عبر محادثات هاتفية مقابل السماح له بهدم البراكة؛ غير أن المشتكي لم يجد بدا أمام المضايقات سوى اللجوء إلى وكيل الملك واتباع المساطر القانونية.

وقد أحيل الموقوف على أنظار الشرطة القضائية للتحقيق معه في هذه القضية، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.

وفي سياق ذي صلة بالموضوع، عبر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي يحيى الغرب عن استنكاره لوضعية المحرومين من السكن وكذا مصير المتضررين من هذا الملف الذين تعرضوا للإقصاء.

وطالب الفرع التابع للهيئة الحقوقية سالفة الذكر بإنقاذ أزيد من 700 عائلة هدمت براريكها وباتت تتسكع بين بيوت الكراء، وكذا الحد من مظاهر الحكرة والظلم والتهديد، وفق تعبيره دائما.