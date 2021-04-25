"كل قطرة بنبضة" .. "ابتسامة" تنظم حملة إنسانية

"كل قطرة بنبضة" .. "ابتسامة" تنظم حملة إنسانية
صورة: هسبريس
الأحد 25 أبريل 2021 - 06:14

أطلقت جمعية ابتسامة للمتبرعين بالدم بتطوان حملة إنسانية للتبرع بهذه المادة الحيوية، تهدف إلى المساهمة في تغطية الخصاص الذي يعرفه مخزون الدم بالمنطقة.

ووفق بلاغ للجمعية فإن هذه المبادرة ستستمر بمعدل يومين في الأسبوع، الاثنين والخميس، طيلة شهر رمضان المبارك.

وناشدت الجمعية ساكنة إقليم تطوان المساهمة بكثافة في هذه الحملة، المنظمة تحت شعار “كل قطرة بنبضة”، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالدم يوم الخميس الماضي بلغ 74 شخصا، فيما تحتوي لائحة المتبرعين ليوم الاثنين على 68 متطوعا.

التبرع بالدم تطوان شهر رمضان مخزون الدم

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